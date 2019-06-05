الخطوط السريلانكية تؤكد الأهمية الكبيرة لأسواق دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

أكد ساميندا بيريرا، مدير عام إدارة التسويق في الخطوط الجوية السريلانكية، الأهمية الكبيرة لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة بشكل عام وحرص الخطوط السريلانكية على ترسيخ دعائم التطور بالمنطقة وتعزيز حجم أعمالها لتطبيق رؤية الشركة الاستراتيجية 2025. جاء ذلك مع احتفال الشركة بالقيام باحتفالات عيد الفطر المبارك في مطار باندارانايكا الدولي والالتقاء بأبرز الأفراد من العاملين في مجال السفر والسياحة في الإمارات والسعودية وسلطنة عُمان والكويت.

والتقى كبار المسؤولين في الخطوط السريلانكية العاملين في منطقة الخليج في قطاع السفر والسياحة وتم بحث سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة والاستماع إلى خطط الشركة الاستراتيجية ووسائل تخطي الأزمات وإطلاق خطط الأعمال لرؤية 2025 بهدف التحول إلى مجموعة شركات طيران قابلة للنمو مالياً تتمتع برؤية عالية للعلامة وسمعة عالمية متميزة، وتحويل سريلانكا إلى مركز استراتيجي للنقل والشحن الجوي في منطقة آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. ووسائل حفظ سلامة وأمن الركاب.

وشهدت مدينتا الرياض وجدة اجتماعات مهمة تتعلق بأمور السفر والسياحة وذلك على هامش احتفالات الشركة بالعيد، كما شهد مطار كولومبو، أجواء من البهجة والسرور في إطار الاحتفالات بعيد الفطر وقامت الخطوط السريلانكية بتوفير سبل الراحة للمسافرين «الترانزيت» في مطار كولومبو.

ومن أبرز الجوانب الرئيسة لخطة عمل الشركة الاستراتيجية لرؤية 2025، تطوير شبكة مسارات تلائم طلبات العملاء وفرص السوق، بما في ذلك الوجهات الجديدة في أوروبا، أفريقيا والشرق الأوسط، جنوب آسيا، الشرق الأقصى وأستراليا، إضافة إلى زيادة عدد الأفراد من منطقة الخليج وركاب درجة رجال الأعمال.