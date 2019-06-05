«جراند ميلينيوم دبي» يطلق تطبيق الهواتف الذكية للضيوف والزوار

المصدر: دبي - البيان

أعلن جراند ميلينيوم دبي، فندق الخمس نجوم، إطلاق تطبيقٍ للهواتف الذكية يعمل على هواتف آندرويد وأبل، ويلبي التطبيق احتياجات الضيوف ويوفر لهم المساعدة قبل وبعد وصولهم إلى الفندق. كما يقدم التطبيق خصومات حصرية، إضافةً إلى لمعلومات والإرشاد عن أقسام الفندق والمناطق المحيطة به.

ويتيح التطبيق المجاني المتوفر على هواتف آندرويد وآيفون للضيوف تواصلًا مباشرًا مع فريق عمل الفندق لإجراء حجوزات الغرف وطاولات المطاعم أو معالجات السبا والاستفسار عن المعلومات. كما يحتوي على دليل إرشادي للمدينة يمنح الضيوف والزوار فرصة الاطلاع على آخر الفعاليات والعروض الترفيهية ومهرجانات التسوق، ويوفر معرض الصور في التطبيق رؤية شاملة للفندق بتقنية تصوير 360 درجة. ويوفر التطبيق استعراضاً لقائمة الطعام، كما يسمح بحجز قاعات اجتماعات ومؤتمرات.