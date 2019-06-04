المدن الترفيهية تجذب زوار أبوظبي في عطلة العيد

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال مسؤولون ومختصون بالقطاع السياحي إن مدن أبوظبي الترفيهية تستقطب آلاف الزوار خلال عطلة العيد للاستمتاع بالألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة للكبار والصغار لا سيما بعد افتتاح عالم «وارنر براذرز» إلى جانب «عالم فيراري» و«ياس واتر وارلد»، فيما من المقرر افتتاح وجهات ترفيهية أخرى تشمل «كلايم» و«سي وورلد» بالمستقبل القريب.

وتحتل صناعة الترفيه والجذب السياحي مكانة متقدمة في إمارة أبوظبي مع افتتاح مجموعة من أضخم الوجهات الترفيهية ومدن الملاهي في المنطقة والعالم، ما يضعها في قائمة أبرز وجهات سياحة الترفيه عالمياً، ويجعلها محط أنظار زوار العاصمة لقضاء عطلة عيد الفطر.

وأضاف المسؤولون والمختصون لــــ «البيان الاقتصادي» إن المدن الترفيهية في جزيرة ياس بأبوظبي تشهد خلال أيام العيد الثلاثة مجموعة واسعة من العروض واحتفالات الألعاب النارية، والتي تستقطب العائلات من كافة أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد على مكانة أبوظبي العالمية ضمن خارطة السياحة والترفيه في المنطقة.

تجارب ترفيهية

وقال الحسن الزعابي، نائب رئيس العمليات لدى فرح إكسبيرينسز، إن مدن جزيرة ياس الترفيهية استقبلت ضيوفها طوال شهر رمضان بالعديد من العروض والفعاليات الترويجية، كما تم تمديد ساعات العمل خلال عطلات نهاية الأسبوع لإتاحة المزيد من الوقت للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المميزة.

وأضاف أن عيد الفطر يشهد تقديم عرض مميز مع خصم بنسبة 25% عند شراء 4 تذاكر أو أكثر عبر المواقع الإلكترونية لمدننا الترفيهية، ونتطلع لاستقبال العائلات والأصدقاء للاستمتاع باحتفالات العيد في عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، والتي ستتضمن أجمل العروض والفعاليات الترفيهية التقليدية، كالرسم بالحناء والرسم على الوجوه، وغيرها من النشاطات الاحتفالية لجميع أفراد العائلة.

وأوضح أن مدن جزيرة ياس الترفيهية المغلقة والمائية تشكل خلال الصيف الخيار الأمثل للعائلات والضيوف القادمين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم الذين يمكنهم حجز تذاكر الدخول من خلال المواقع الإلكترونية للمدن الترفيهية للحصول على أحدث العروض الحصرية.

وأضاف الزعابي: نتطلع أيضاً إلى استضافة فعالية رالي الأفعوانيات للعام الثالث على التوالي في عالم فيراري أبوظبي، حيث سيحظى محبو المغامرات بفرصة الاستمتاع بأمسية ترفيهية حافلة بالمرح والبهجة خلال أول أيام العيد اعتباراً من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل.

عروض رائعة

من جانبه، قال بيلي كانيلاس مدير عام مرسى ياس مارينا، إن مرسى ياس يستقبل جمهوره في عيد الفطر للاحتفال في أجواء ترفيهية عائلية وعروضاً مذهلة للألعاب النارية، حيث ستزين عروض الألعاب النارية سماء جزيرة ياس ابتداءً من الساعة 9 مساءً طيلة أيام العيد الثلاثة، كما يمكن للضيوف الراغبين بمشاهدة العروض على متن قوارب الدو التقليدية، الانطلاق في رحلات «كابتن طوني» البحرية الجماعية والاستمتاع بجولة عبر مياه المرسى، حيث تنطلق الرحلة البحرية يومياً بتكلفة 100 درهم للشخص البالغ و50 درهماً للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 12 سنة.

وأشار كانيلاس، وهو أيضا المدير العام لوجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي، إلى افتتاح مطعم تشيبرياني الإيطالي مجدداً في أول أيام العيد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، حيث يحظى الضيوف بفرصة تذوق أشهى الأطباق العالمية وسط أجواء راقية تكتمل روعتها مع إطلالات التراس على المرسى.

ولفت إلى تقديم وجبات مجانية للأطفال في وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول طيلة أيام العيد، حيث نقدم وجبة مجانية للأطفال تحت سن الـ 12 لدى طلب وجبة رئيسية، موضحاً أن وجهة كاسكيد الترفيهية تضم 18 منفذاً للأطعمة والمشروبات وتقدم مأكولات من مختلف أنحاء العالم، تشمل الأطعمة الشرق أوسطية والمتوسطية والإيطالية والآسيوية والأمريكية والبحرية والبرجر وأكشاك الحلويات والمقاهي.

دخول مجاني

في سياق متصل، أعلنت جزيرة ياس، عن مجموعة من العروض والفعاليات، حيث يمكن للزوار الاستفادة من باقة الدخول المجاني للأطفال، والتي تتضمن الإقامة والدخول المجاني إلى مدن الجزيرة الترفيهية لكل طفل دون سن 12 عاماً يرافق شخصاً بالغاً عند حجزه للإقامة في أحد فنادق الجزيرة أو الفنادق المشاركة في أبوظبي لمدة ليلة واحدة أو أكثر، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وقرر عالم وارنر براذرز أبوظبي تمديد ساعات العمل لترحب بالزوار يومياً حتى الساعة 10 ليلاً، كما تتيح ياس ووتروورلد خصماً بنسبة 50% على تذاكر الدخول، ما يجعل من الجزيرة الملاذ المثالي للترفيه والانتعاش في موسم الصيف. في حين يوفر رالي الأفعوانيات في عالم فيراري أبوظبي تجربة مليئة بالحماس يوم 5 يونيو، ويمكن الزوار الدخول مجاناً من الساعة 6 مساءً وحتى منتصف الليل، إذ سيتمكنون من الدفع بشكل منفصل لقاء الركوب في الألعاب التي يختارونها.

وسيستمتع رواد الجزيرة بأفضل عروض الألعاب النارية التي سيمكنهم مشاهدتها من ياس مارينا على مدى 3 ليال، بينما سيستضيف ياس مول «مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية»، حيث يرحب بالمشاركين ويدعوهم لخوض تجربة ألعاب رقمية ممتعة ومجانية لمدة 10 أيام اعتباراً من اليوم ولغاية 15 يونيو 2019.

وارنر براذرز

وتُعد المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة وارنر براذرز في العالم، وتقدم تجربة متكاملة لضيوفها تجمع بين 6 مناطق تشمل: «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا»، مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروضاً ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

عالم فيراري

وافتتحت «عالم فيراري أبوظبي»، أول مدينة ترفيهية تحمل علامة فيراري في العالم، أبوابها في نوفمبر عام 2010. وتحتفي الحديقة بمعاني السرعة والإثارة التي تجسّدها العلامة الأسطورية، حيث تنفرد بالعديد من الألعاب المثيرة والمرافق الترفيهية العائلية وأجهزة المحاكاة الرائعة، وتضم أسرع مركبة أفعوانية في العالم «فورمولا روسّا»، ومركبتها الأفعوانية «طيران الأبطال».

ياس ووتر وورلد

وتقع ياس ووتر وورلد على مساحة 15 هكتاراً ضمن مجمع المرافق الترفيهية الذي تحتضنه جزيرة ياس، وهي أول حديقة ألعاب مائية عملاقة في الإمارات وتضم أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً لتكون من أروع الوجهات الترفيهية للعائلة بأكملها. يستطيع الزوار تجربة المتعة والمغامرات التي توفرها الألعاب والمرافق الترفيهية التي لم تشهدها أي حديقة ألعاب مائية من قبل.