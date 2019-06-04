توقعات بإشغالات فندقية قياسية خلال «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال أنطوني روس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيه إيه» للمنتجعات والفنادق، إن المجموعة لديها حالياً 1111 غرفة وجناحًا في 8 فنادق في الإمارات، ومن المتوقع زيادة العدد إلى 1459 غرفة مع افتتاح فندق «جيه إيه ليك فيو» في سبتمبر القادم.

وأضاف روس، في تصريحات لـــــ «البيان الاقتصادي»، إن المجموعة تتطلع إلى انطلاق معرض إكسبو دبي 2020، مشيراً إلى أن فندق «جيه إيه ليك فيو» سيفتتح قبل اكسبو 2020 ومن المتوقع أن تحقق فنادقنا نسبة إشغال عالية.

إطلالات

وأشار إلى أن فندق «جيه إيه ليك فيو» سيضم 348 غرفة وجناحًا، ليضيف بذلك باقة أخرى من التجارب إلى «جيه إيه ذا ريزورت جبل علي»، حيث سيقدم الفندق الجديد مطاعم بمفاهيم جديدة وثلاثة مسابح خارجية مع إطلالات على ملعب الغولف والخليج العربي، إلى جانب 5 قاعات اجتماعات.

وتابع روس: «مع هذا الافتتاح ينضم الفندق المصنف من فئة 5 نجوم إلى كل من جيه إيه فندق الشاطئ، وجيه إيه بالم تري كورت الذي يتألف من أجنحة فندقية فقط، وجيه إيه ذا ريزورت الممتد على طول 800 متر من الشاطئ الخاص، مع مجموعة واسعة من الأنشطة على امتداد مليون متر مربع ومرافق ترفيهية تلبي متطلبات الضيوف من مختلف الأعمار».

وأوضح أن المجموعة تجري حالياً عمليات تجديد لفندق جيه إيه الشاطئ حيث يجري إضافة واجهات بشرفات زجاجية جديدة لجميع الغرف والأجنحة التي ستكشف عن إطلالات للبحر والشاطئ الخاص البالغ طوله 800 متر.

توسع

وحول توسعات المجموعة في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيه إيه» للمنتجعات والفنادق: نخطط لافتتاح 10 مطاعم جديدة في دبي هذا العام، وللتعاون مع طهاة عالميين حاصلين على نجمة ميشلن، وستكون جميع المطاعم جاهزة لاستقبال الضيوف في الربع الرابع من العام.

ولفت روس إلى أن المجموعة تعمل على التوسع في الصين هذا العام، بالشراكة مع مجموعة نوفال العالمية، وهي صندوق استثماري في شنغهاي، حيث ستشكّل جيه إيه للمنتجعات والفنادق «جيه إيه نوفال للضيافة – الصين»، للاستحواذ على المباني المقرر تجديدها أو إكمالها لإنشاء فنادق ضمن فئتين، الأولى منها هي الفنادق الفخمة، أما الفئة الثانية فستكون من الفنادق ذات الطراز المتوسط.

رؤية

وأشار إلى انه فيما يتعلق بفئة الفنادق الفاخرة، فإن الشركة تبحث حاليًا 3 خيارات عقارية في وجهتين، إضافة إلى 5 إلى 6 مناطق أخرى قيد الدراسة للسنوات القادمة. وتتمثل رؤية العلامة التجارية Big Bed في إطلاق 30 وحدة بحلول عام 2024، منتشرة في مختلف مدن الصين.

ولفت الرئيس التنفيذي إلى أن المجموعة تحقق نمواً وفقًا لمؤشر توليد الإيرادات ورضا الضيوف، كما تشهد في الوقت الحالي مرحلة تغيير هامة بتاريخ العلامة الذي يمتد إلى 38 عامًا إذ تعد جيه إيه واحدة من أبرز علامات الضيافة المحلية في دبي.

وتابع روس: لدينا الآن رؤية جديدة تتمثل في أن نصبح المزود الرائد لتجارب السفر في أبرز المواقع بمنطقة المحيط الهندي وأهم الوجهات حول العالم، حيث نسعى لتقديم أفضل الخدمات والتجارب التي ترضي الضيوف من كل الأعمار.