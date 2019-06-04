مطور يتعهد بتسليم 9 مشاريع حتى نهاية 2019

المصدر: دبي - البيان

تعهدت «عزيزي للتطوير العقاري» على لسان فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة بتسليم 9 مشاريع حتى نهاية العام الجاري، وتضم هذه المشاريع 6354 وحدة سكنية موزعة على:

عزيزي مينا وشايستا عزيزي وسامية عزيزي وعزيزي ستار وفاريشتا عزيزي وعزيزي بلازا والمرحلة الثانية من عزيزي علياء ريزيدنس وعزيزي أورا عزيزي والمرحلة الأولى ريفييرا، وجميعها في دبي.

وقال فرهاد عزيزي إن الشركة تركز خلال العام الجاري على أعمال الإنشاءات في مشاريعها، وذلك لتسليمها حسب الجدول الزمني المحدد مسبقاً. وأكدت عزيزي للتطوير العقاري ضمانها الوفاء بوعودها تجاه عملائها من خلال العمل عن كثب مع المقاولين في كافة مشاريعها، حيث تركز الشركة على تسليم هذه المشاريع وفقاً للجدول الزمني الأولي، وتسعى إلى تحديد تواريخ التسليم بأكبر قدر ممكن من الواقعية.

20 مشروعاً في الفرجان

وأشار فرهاد إلى تقدم مشاريع عزيزي للتطوير العقاري في منطقة الفرجان بوتيرة متسارعة مع عدة مشاريع مقرر تسليمها خلال 2019. وتتميز «الفرجان» بموقعها الاستراتيجي بين شارعي الشيخ زايد والشيخ محمد بن زايد، مع سهولة الوصول منها إلى جميع المناطق التجارية وأماكن الجذب الترفيهية في المدينة.

كما يضفي خط المترو الجديد «Route 2020»، والذي يجري إنشاؤه حالياً لأجل إكسبو 2020 دبي، مزيداً من المميزات إلى تجربة المقيمين في مشاريع هذه المنطقة ومن ضمنها مشاريع «عزيزي للتطوير العقاري» الـبالغ عددها 20 مشروعاً في الفرجان. وكانت الشركة سلمت حتى الآن أكثر من 1800 وحدة سكنية في هذه المنطقة.

69 %

ولفت فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن مشروع «عزيزي مينا» في نخلة جميرا، يضم وحدات سكنية وتجارية مميزة. وينطوي المشروع على عدد من المرافق الفاخرة، وشاطئ خاص، وإطلالات رائعة للشقق السكنية على البحر. ومع موقعه المميز على الهلال الشرقي من نخلة جميرا، يمكن للعملاء تصميم وحدات بنتهاوس فاخرة خاصة بهم ضمن هذا المشروع. وتم تخصيص 69% من مساحة المشروع لأحواض السباحة ومناطق لعب الأطفال ونادٍ صحي بالإضافة إلى الحدائق.

وأشار فرهاد إلى أن مشروع «عزيزي ريفييرا» الذي يقع في منطقة «ميدان ون» يقدم وحدات بأسعار معقولة. ويضم 3 مناطق وهي: لي جاردين، الحديقة الخضراء التي تمتاز بسماتها الجمالية وتصميمها، والقناة المائية، والبوليفارد، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المطاعم، وخيارات التسوق والترفيه.

فضلاً عن قربه من مراكز الأعمال الرئيسية وغيرها من مناطق الجذب الأخرى في دبي مثل «ميدان ون مول» المرتقب، ومضمار ميدان الذي يستضيف منافسات «كأس دبي العالمي» - سباق الخيول الأغلى في العالم.

وهناك مشروع «عزيزي أورا» المبنى السكني الوحيد المتاح للتملك الحر في منطقة داون تاون جبل علي. ويحتل هذا المشروع موقعا مميزا في قلب المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مع إمكانات ارتباط عالية بباقي أنحاء المدينة لوجوده بالقرب من محطة مترو جبل علي. وبالإضافة إلى الوحدات السكنية، يضم «عزيزي أورا» مسبحين، وناديا رياضيا مجهّزا بالكامل، ومرافق سبا، وناديا صحيا.