مراكز التسوق تسجل نمواً كبيراً في الإقبال والمبيعات

المصدر: دبي ــ بشار باغ

تسجل مراكز التسوق في دبي نمواً كبيراً في معدلات إقبال الزوار بالتوازي مع ارتفاع المبيعات منذ مطلع الأسبوع الجاري قبيل أيام عيد الفطر.

وعجت المراكز التجارية بأعداد كبيرة من الزوار مع إقبال كثيف على متاجر الملابس تحديداً، وحرصت على إدارة تدفقات حشود الزوار بسلاسة ومرونة باعتبارها الوجهة الأولى ليس للتسوق فحسب بل للترفيه أيضاً وخاصة في فصل الصيف.

وتساهم العروض المغرية والتنزيلات الكبيرة التي طرحتها معظم المتاجر على مجموعات واسعة من المنتجات في تحفيز المتسوقين على الإنفاق، ما انعكس إيجاباً على نمو المبيعات بشكل عام، حيث أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن العروض الترويجية التي تقدّمها مختلف مراكز التسوّق في المدينة خلال إجازة العيد.

جوائز قيمة

وسيكون الزوّار والمقيمون على موعد مع العديد من الفرص للفوز بجوائز قيّمة خلال عيد الفطر، حيث يقدّم مول الإمارات الفرصة للمتسوقين للفوز بقسائم تسوّق تبلغ قيمتها 5000 درهم عند إنفاق 600 درهم في متاجر مختارة خلال الفترة من 1 وحتى 7 يونيو.

فيما تتاح الفرصة للعائلات التي تضم أربعة أفراد للفوز بجوائز تلائم الجميع، مثل إقامة لليلتين في فندق شيراتون مول الإمارات، وتذاكر 4DX من فوكس سينما، وتذاكر الدخول من سكي دبي، وقسيمة شرائية بقيمة 300 درهم. ويقدّم مول الإمارات من خلال برنامج «صيف من ذهب» استرجاعاً نقدياً بمقدار 3 بالمئة لأعضاء البرنامج عند إنفاق 3000 درهم أو أكثر في مجموعة مختارة من المتاجر الفاخرة.

وتقدّم مراس عيدية خاصة لكل شخص ينفق 300 درهم خلال أول ثلاثة أيام من عيد الفطر في السيف، سيتي ووك، ذا بيتش، بلوواترز، بوكس بارك وذا أوتلت فيليدج، وهي عبارة عن قسيمة شرائية قيمتها 100 درهم، فيما سيحصل أول 40 شخصاً يشترون قسيمة هدايا بقيمة 1000 درهم من سيتي سنتر مردف خلال عيد الفطر على تخفيض بمقدار 100 درهم. ويمكن لزوّار ديرة سيتي سنتر الذين ينفقون 500 درهم الفوز بالعديد من الجوائز التي تتضمن قسائم شرائية وتذاكر من فوكس سينما.

وتمنح مجموعة مراكز التسوّق في دبي الفرصة للفوز بجوائز ضخمة تصل قيمتها إلى 250000 درهم عند إنفاق أكثر من 200 درهم خلال أول يومين من أيام العيد في أي من المراكز المشاركة.

واحتفاءً بأجواء العيد، تقدّم العديد من مراكز التسوّق عروضاً ترويجية إضافية لزوّارها، حيث يقدّم دبي مول فرصاً لزوّاره لمضاعفة أميال سكاي واردز في حساباتهم من الآن وحتى 3 يونيو، كما ويمكنهم الحصول على 2000 ميل من سكاي واردز عند إنفاق مبلغ 20000 درهم.

وتقدّم العديد من مراكز التسوّق في دبي خدمات خاصة لمساعدة المتسوقين للحصول على الهدايا لتقديمها لأحبائهم، حيث يقدّم دبي فستيفال سيتي مول قسائم هدايا بتصاميم مستوحاة من الفنون الإسلامية خلال فترة العيد.