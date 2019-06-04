21 فندقاً ومنتجعاً لـ«حياة» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية 2020

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجموعة «حياة للفنادق» والتي تتخذ من بي مقراً إقليمياً لها، عن خطتها لافتتاح 21 فندقاً ومنتجعاً فاخراً جديداً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحلول نهاية عام 2020.

وذلك بهدف تعزيز نهج العلامة التوسعي في المنطقة، وتشتمل هذه الرؤية على إطلاق سبعة فنادق تحت علامة بارك حياة، وستة فنادق تحت اسم علامتَي جراند حياة وأنداز؛ ومنتجعين تحت مظلة علامة أليلا، ما سيعزز من حضور محفظة المجموعة الفاخرة في المنطقة بما يزيد عن 25%.

وقالت كارينا تشورنجيل، نائبة الرئيس الأول للشؤون التجارية لدى مجموعة "حياة للفنادق" في آسيا والمحيط الهادئ: من المتوقع افتتاح 7 فنادق تابعة لعلامة "بارك حياة" خلال العامين القادمين، ما يعدّ خطوةً هامةً في مسيرة العلامة التي تثري محفظتها بافتتاح معدل فندق واحد كل عام، وتعتزم علامة أنداز مضاعفة محفظتها في آسيا والمحيط الهادئ من خلال افتتاح فنادق جديدة في مدنٍ رئيسية مثل سيؤول ودبي وشنزن، وفي مناطق مثالية لقضاء الإجازات مثل بالي ومدينتي سانيا وشيامن في الصين.

وبعد أن استحوذت عليها علامة "حياة للفنادق" في 2018، تستعد أليلا للانضمام إلى برنامج الولاء وورلد أوف حياة في وقت لاحق من العام، كما تعتزم افتتاح منتجعَين جديدين في ماليزيا وعُمان العام القادم.