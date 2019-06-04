100 % إشغال متوقع لفنادق أبوظبي في العيد

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

تشهد فنادق أبوظبي إقبالاً كبيراً من العائلات والمقيمين بالدولة، ومن خارجها لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي لقضاء عطلة العيد الطويلة، في ظل تنوع كبير للمنتج السياحي وتوفر الفنادق بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى المنشآت الفندقية الاقتصادية والشقق الفندقية.

وقال مسؤولون في قطاع الفنادق استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن غالبية فنادق الدولة تسجل معدلات حجوزات مرتفعة طيلة أيام العيد وحتى نهاية الأسبوع، وهو ما سيرفع نسب الإشغال الإجمالية مع اشتعال المنافسة بين الفنادق للفوز بحصة أكبر من «كعكة» الإقبال على الإقامة الفندقية.

وأضاف المسؤولون أن الفنادق رفعت حالة الاستعداد القصوى، وأطلقت العديد من البرامج الترويجية مع تخفيضات تتراوح بين 20% و40% خلال العيد، متوقعين أن يتراوح الإشغال الفندقي بين 90 - 100% خلال العيد.

وأكد المسؤولون تنوع المنتج السياحي مع وجود الفنادق بمختلف نجومها، وهناك منافسة كبيرة على إعداد قوائم من العروض المتنوعة والخصومات على أسعار الغرف بهدف جذب أكبر شريحة من النزلاء، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية.

وجهات

وقالت بانة طوقان، مديرة إدارة المبيعات والتسويق في فندق روزوود أبوظبي، إن العيد هي فترة جذب مهمة للمزيد من الزوار، وتعد من الفترات المهمة عموماً لقطاع الفنادق في الإمارات لأنها تضع أبوظبي والإمارات بصفة عامة واحدة من أفضل الوجهات خلال موسم الإجازات خصوصاً بعد شهر رمضان.

مشيرة إلى أن هذه الفترة تعد الأكثر نشاطاً من حيث الإشغال في الغرف، والإقبال على المطاعم والترفيه، وأوضحت أن السياحة الداخلية والخليجية تعد من أهم روافد الفنادق في فترة الأعياد.

وأضافت طوقان أن أبوظبي تعد وجهة رئيسية للسياح خلال عيد الفطر خصوصاً للأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي، بالإضافة إلى المقيمين، وذلك في ظل وجود العديد من الفعاليات والوجهات السياحية الشهيرة إلى جانب عروض الألعاب النارية بالعاصمة خلال فترة العيد.

مشيرة إلى أنه على الرغم من نسبة الإشغال والطلب على الفندق خلال العيد، إلا أننا نوازن خلال إجراء الحجوزات في روزوود أبوظبي بين السوق الداخلي والخارجي، للتأكد من إرضاء جميع العملاء.

احتفالات

وقال محمد مصطفى، مدير إدارة المبيعات الحكومية والتشريفات في فندق ريتز كارلتون أبوظبي، إن فنادق العاصمة عادة ما تسجل ارتفاعات قياسية في الإشغال خلال عيد الفطر مع تزايد إقبال المواطنين والمقيمين والسياح من دول مجلس التعاون الخليجي على الإقامة بأبوظبي للاستمتاع بالاحتفالات والفعاليات المتنوعة والألعاب النارية خلال فترة العيد.

وتوقع مصطفي نسب إشغال خلال عطلة العيد تزيد على 95% مع زيادة إقبال المواطنين والجنسيات العربية على قضاء عطلتهم في العاصمة إلى جانب إشغالات جيدة من قبل الجنسيات الألمانية والإنجليزية، حيث يستقبل الفندق العيد بمجموعة من الأسعار التنافسية للغرف والمطاعم لزوار العاصمة أبوظبي خلال عطلة العيد.

حجوزات

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن عطلة العيد الطويلة ستسهم في زيادة كبيرة بنسب الإشغال لتعويض فترة الهدوء خلال شهر رمضان، متوقعاً أن ترتفع إشغالات الفندق من 70% خلال رمضان إلى 100% خلال فترة العيد. وأضاف إبراهيم أن مؤشرات الحجوزات الأولية تظهر استمرار حالة النشاط بعد انتهاء العطلة.

مشيراً إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على قضاء عطلة العيد بالعاصمة من جانب الجنسيات العربية لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي في ظل مساعي الزوار للاستمتاع بالفاعليات، التي تشهدها أبوظبي في العيد وتشمل خاصة الألعاب النارية إلى جانب زيارة المدن الترفيهية في جزيرة ياس.

ترقية

من جهته، قال مارك دي بيير مدير عام منتجع وفلل السعديات روتانا، إن هناك أسعار الغرف لموسم عيد الفطر تعتبر جاذبة لما يقدمه المنتجع من خدمات حيث حظي الضيوف عند حجزهم إقامة لمدة ليلتين قبل 31 مايو على ترقية للغرفة إلى الفئة التي تليها، والحصول على رصيد يمكنهم الاستفادة منه خلال إقامتهم في المنتجع.

وأوضح أن الفندق يقدم للضيوف والمقيمين برانش العيد في اثنين من مطاعمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفندق يولي أهمية كبيرة للسائح المحلي، حيث النزلاء من داخل الدولة يشكلون نحو 40% من نزلاء المنتجع.

احتفالات

وقالت سابين رينر مديرة المبيعات والتسويق في «فندق بارك حياة دبي»، إن الفندق حرص على عدم زيادة أسعاره بشكل كبير في عيد الفطر، لتشجيع المزيد والمزيد من الضيوف على الإقامة في الفندق.

وتوقعت رينر أن يكون الفندق ممتلئاً تماماً خلال العيد بالكثير من الضيوف الدوليين، الذين يسافرون إلى دبي بالإضافة إلى المقيمين الذين يبحثون عن أماكن إقامة محلية، مشيرة إلى أنه استناداً إلى أرقام العام الماضي، فمن المتوقع أن يكون أكثر من 30% من الضيوف من المقيمين في الدولة.

كما توقعت توافد عدد كبير الضيوف خلال هذه الفترة من أوروبا والولايات المتحدة التي تُعتبر أسواقاً رئيسية للفندق، إلى جانب توقع إقبال كبير من الزوار من منطقة الخليج العربي القادمين للاحتفاء بنهاية شهر رمضان الكريم. كما أنه نظراً لكون الصيف موسم العطلات في روسيا وأوكرانيا وباقي بلدان رابطة الدول المستقلة، نتوقع ارتفاع عدد الزوار من هذه الدول خلال فترة العيد.

عطلة

وقال محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة في فندق قصر الإمارات، إن الفندق يدعو الضيوف والزوار للاجتماع مع العائلة والأصدقاء، والاحتفال بعيد الفطر السعيد لقضاء عطلة مميزة في العاصمة وسط أجواء من التقاليد العربية. وأضاف أنه مع انتهاء شهر رمضان الفضيل، يمكن للنزلاء الاستفادة من عرض الفندق، والحصول على خصم بنسبة 25%.

بدوره، قال عناد طنوس، مدير عام فندق جراند ميلينيوم الوحدة أبوظبي، إن نسبة حجوزات المواطنين خلال فترة العيد تصل إلى 80% فيما تبلغ نسبة حجوزات المقيمين 20%، متوقعاً ارتفاعاً في نسبة الإشغال خلال العيد مقارنة برمضان، وخاصة على الحجوزات من دول مجلس التعاون.

باقات

ويتفق مع الآراء السابقة مصطفى صقر، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، والذي يشير إلى أن الفندق يقدم 3 باقات إقامة بمناسبة عيد الفطر، حيث يمكن للعائلات حجز غرفة والحصول على خصم 50% على الغرفة الثانية. وأضاف صقر أن الباقة تشمل أيضاً غرفة ممتازة تقع في الطابق الـ 33 فما فوق، كما يمكنهم الحصول على ترقية مجانية لغرفة بإطلالة بحرية، لافتاً إلى وجود أجنحة خاصة.

باقة ضيوف

أبرمت وجهات التسوّق في أبوظبي، والتي تشمل ياس مول والمول في المركز التجاري العالمي أبوظبي والجيمي مول في العين، شراكة ترويجية خلال عيد الفطر مع باقة من فنادق أبوظبي.

وذلك لتوفير تجارب تسوّق رائعة لزوار العاصمة، وتتيح الشراكة عروضاً يحصل فيها الزوار على قسيمة شرائية بقيمة 100 درهم يمكن إنفاقها في أحد المراكز التجارية الثلاثة خلال عروض التخفيضات الكبرى لمدة 24 ساعة.