الإمارات سباقة في قياس رفاهية المواطنين

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الإمارات كانت من أولى دول العالم التي تهتم بقياس مستويات السعادة والرفاهية لدى مواطنيها.

وقال المنتدى في معرض تقرير عن «ميزانية الرفاهية» التي أعلنت عنها الحكومة النيوزيلندية الأسبوع الماضي، إن الأفكار المتعلقة برصد وتعزيز مستويات الرفاهية لدى المواطنين ليست بجديدة، فقد اتخذت حكومات بعض الدول بالفعل خطوات عملية على طريق تنفيذ هذه الأفكار.

وكان من أهم الدول التي اتخذت هذه الخطوات الإمارات وبوتان، حيث كانتا سباقتين في هذا المجال. وأضاف أن السياسيين والاقتصاديين وجماعات الضغط في بعض الدول الأخرى، كالمملكة المتحدة، يطالبون حكوماتهم باتخاذ نفس الخطوات. وذكر أن حكومة الإمارات عينت وزير دولة للسعادة، كما أن لديها برنامجاً وطنياً للسعادة والإيجابية.