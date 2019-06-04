«الأوراق المالية» تغرم شركة مرخصة 10 آلاف درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع شركة «الفجيرة للأسهم والسندات» 10 آلاف درهم بسبب عدم التزامها بتزويد الهيئة بتقرير فصل الحسابات.

وأضافت الهيئة، أن عدم التزام الشركة شكل مخالفة لحكم المادة (2-17-د) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية.

ويأتي إعلان الهيئة عن أسماء الشركات المخالفة انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية وحرصاً على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وشرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنشر أسماء المخالفين، اعتباراً من يونيو 2017، وتحاط عملية النشر بأقصى درجات الحيطة والعناية، حيث إن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها.