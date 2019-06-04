صادرات النفط الإماراتية في مايو الأعلى منذ 4 أشهر

المصدر: دبي- سيد صالح

سجلت صادرات الإمارات من النفط الخام والمكثف في مايو الماضي أعلى معدلاتها منذ أربعة أشهر، وفقاً لمؤشر ناقلات النفط عن شهر مايو، والذي أصدرته وكالة «بلومبيرغ».

وأفاد المؤشر بأن إجمالي صادرات الإمارات من النفط بلغ في مايو 2.63 مليون برميل يومياً، بالمقارنة مع 2.62 مليون برميل يومياً في أبريل. وأوضح أن هذا الارتفاع جاء على الرغم من انخفاض صادرات الإمارات النفطية إلى الصين، والتي تراجعت الشهر الماضي إلى 129 ألف برميل يومياً، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ 10 أشهر.

كما انخفض حجم صادرات الإمارات النفطية إلى اليابان من أبريل إلى مايو بقيمة 66 ألف برميل يومياً.

وأكد المؤشر أنه برغم انخفاض الصادرات إلى الصين واليابان، إلا أن ارتفاع صادرات الإمارات النفطية إلى دول آسيوية أخرى عوض الانخفاض وأدى إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية. وكان من أبرز هذه الدول كوريا الجنوبية، تايلاند، باكستان، سنغافورة، وبصفة خاصة الهند، والتي ارتفع حجم الصادرات النفطية إليها في مايو الماضي بقيمة الضِعف بالمقارنة مع أبريل، فبلغ 376 ألف برميل يومياً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير الماضي.