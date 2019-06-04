42.5 % تراجعاً في علاوة مخاطر الائتمان في دبي

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

كشف المصرف المركزي عن تراجع كبير لعلاوة مخاطر الائتمان في دبي، خلال السنوات الأربع الماضية (2015-2018)، مشدداً على أن التراجع يأتي انعكاساً لزيادة ثقة المستثمرين في الإمارة.

وأوضح التقرير السنوي للمصرف 2018 أن العلاوة تراجعت في دبي من 205.8 نقاط أساس بنهاية 2015 إلى 118.2 نقطة أساس بنهاية 2018 بتراجع 42.5%.

مشيراً إلى أن التراجع استمر خلال السنوات الأربع من دون ارتداد، حيث تراجعت العلاوة إلى 193.8 نقطة أساس عام 2016 ثم إلى 123.7 نقطة أساس عام 2017. وأرجع التقرير التراجع إلى زيادة واستمرار ثقة المستثمرين، فضلاً عن الأساسيات الاقتصادية القوية والإصلاحات المالية العامة الناجحة وزيادة أسعار النفط.

وكشف التقرير عن ارتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين لدبي إلى 15.92 مليون نسمة عام 2018 مقابل 15.79 مليون عام 2017 بزيادة 130 ألف سائح بنمو 8.2%.

مؤكداً انخفاض أسعار العقارات في دبي بمعدل سنوي 6.4% خلال 2018 كما تقلص عائد الإيجار بمعدل سنوي بنسبة 6.86% وبلغ متوسط سعر المتر المربع في سوق العقارات في دبي 12 ألفاً و918 درهماً مقابل 13 ألفاً و803 دراهم لعام 2017، ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فقد بلغت الاستثمارات في العقارات بقيمة صفقات تقل عن 10 ملايين درهم ونحو 45.6 مليار درهم خلال عام 2018 منها 38.5 مليار درهم أو 84.4% تم دفعها نقداً و7. 1مليار درهم أو 15.6% تمت من خلال الرهن العقاري.