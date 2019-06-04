«السويدي إلكتريك» توقع اتفاقاً لتنفيذ محطة كهرباء اللية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «السـويـدي إليـكـتـريـك» و«ميتسوبيشي هيتاشي» توقيع اتفاقية مؤخرا لعقد شراكة استراتيجية لتنفيذ محطة توليد كهرباء اللية بقدرة 1026.3ميجاوات وبقيمة 550 مليون دولار (2 مليار درهم).

وقال المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة السويدي إلكتريك: يأتي فوزنا بعقد EPC لمشروع محطة توليد كهرباء اللية بنظام الدورة المركبة مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة في أعقاب قيام «هيئة كهرباء ومياه دبي» بإسناد مشروع محطة توليد كهرباء محطة العوير - المرحلة الرابعة لنا في إمارة دبي، وهذا يؤكد القدرات والثقة والتنافسية التي استطعنا بناءها في الإمارات.

مشيرا إلى أن مشروع اللية يعد أول مشروع توليد كهرباء بنظام EPC مع التمويل في الإمارات بدعم من وكالة تنمية الصادرات اليابانية، وأوضح أن المشروع سيصل لمرحلة التشغيل الكامل في منتصف 2021. وأشار إلى أن المشروع بنظام EPC يأتي كتوسعة لمحطة توليد قيد التشغيل حاليا في موقع اللية.

وأوضح أن نطاق أعمال السويدي إليكتريك، يبلغ حوالي 65% من قيمة أعمال المشروع، مع التصميم والتوريد والتركيب لكافة مكملات اخمات الموردة من شركة إم إتش بي إس. وتمتد مسؤوليات السويدي إليكتريك إلى أعمال تجهيز الموقع وتسويته والأعمال المدنية والإنشائية ومرافق المشروع بخلاف أعمال الهدم ونقل بعض المهمات الحالية بالموقع الذي يحتوي محطة توليد كهرباء اللية.

كذلك، فإن السويدي إليكتريك مسؤولة عن أعمال الإنشاءات المائية اللازمة للمشروع داخل الخليج العربي ويشمل نطاق أعمال شركة ميتسوبيشي-هيتاشي لنظم القوى أعمال تصنيع وتوريد واختبار وتدشين وحدات التوليد والمشاركة في مسئوليات إدارة المشروع.

ويعد هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي تنفذه إحدى هيئات الكهرباء والمياه في الإمارات بنظام EPC مع التمويل. ووقعت وكالة تنمية الصادرات اليابانية - بنك اليابان للتعاون الدولي جيبيك اتفاقية تسهيلات نقدية للمشروع الذي قدمت له الوكالة اليابانية «نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمارات» تغطية تأمينية للبنوك المشاركة في تمويله وهي سوسيتيه جنرال - فرع طوكيو، DiBa-ING وستاندرد تشارترد - فرع طوكيو.

وقامت السويدي إليكتريك بتنفيذ وتشغيل مشروعات لتوليد الكهرباء - مستقلة وفي تحالفات - خلال السنوات الخمس الماضية بقدرات تجاوزت 7500 ميجاوات من الطاقة التقليدية والمتجددة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، كما تستهدف إضافة 2930 ميجاوات من مشروعات في الإمارات وأفريقيا.