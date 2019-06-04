20 % تخفيضاً على حجوزات فنادق إنتركونتيننتال حتى 15 سبتمبر

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال عن تخفيضات عالمية، تتيح للضيوف توفير 20 % على الأقل في أفضل الأسعار المرنة لحجوزات الفنادق المشاركة في التخفيضات هذا الموسم.

والتخفيضات سارية على حجوزات الفنادق حتى 15 سبتمبر 2019.

وسيتمتع الضيوف في جميع أنحاء العالم، بتوفير كبير على حجوزات الفنادق في آلاف الفنادق التابعة لمجموعة إنتركونتيننتال، وسيتمكن مشتركو برنامج المكافآت آي إتش جي ريواردز كلوب، من توفير نسبة أكبر على الحجوزات. ويحصل الضيوف على الخصم تلقائياً عند الحجز من الموقع الإلكتروني ihg.com/globalsale. يتعين على الضيوف إجراء الحجوزات قبل 3 أيام من تاريخ الإقامة. وتختلف نسبة الخصم الإضافية للمشتركين حسب المنطقة. ويجب الدفع المسبق لكامل مبلغ فترة الإقامة عند الحجز، والمبلغ غير قابل للاسترداد.