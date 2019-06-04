«آي دي سي»: 2019 - 2020 عام مفصلي في مسيرة التحول الرقمي بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أكد تقرير لشركة الأبحاث العالمية آي دي سي أن العام 2019 - 2020 يمثل نقطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي وتبني المنصات السحابية في المنطقة.

وتعد منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا مهيأة بشكل كامل لتسريع استخدامها تقنيات المنصة الثالثة كالتقنيات السحابية وتحليل البيانات الضخمة ومسرعات الابتكار كإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والنظم العقلية والروبوتات والواقع الافتراضي المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد وسلسلة الكتل (البلوك تشين).

ومن المتوقع ارتفاع الإنفاق الإجمالي على تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا بمعدل سنوي قدره 2.5% خلال العام 2019 ليصل إلى 213 مليار دولار، وفقاً لبيانات آي دي سي. وتجاوز الإنفاق السنوي على مبادرات التحول الرقمي حاجز 20 مليار دولار بنهاية العام 2018، وتتوقع آي دي سي أن يستمر ارتفاع الإنفاق ليتجاوز 25 مليار دولار عام 2019.

وفي اختتام اجتماعها السنوي للجمعية العامة مؤخراً، أعلنت فوكس سوفت نت، المزوّد لتطوير البرمجيات والتطبيقات المؤسسية، عن خطوة بارزة في استراتيجيتها السحابية. وتخطط الشركة لجهود كبيرة في مجال التوظيف لاستقطاب الموارد المؤهلة في المجال الوظيفي والفني في تقنيات البنية السحابية والأجهزة المتحركة. كما أطلقت فوكس سوفت نت جهوداً موسعة لإعادة الهيكلة، تضمنت إضافة مركز دعم من 200 مقعد مما أدى إلى ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح. وتتوقع الشركة زيادة سنوية بواقع 25% في إيراداتها للعام 2019

وسيؤدي السعي للتوسع في الأعمال الرقمية إلى تبني المؤسسات في الشرق الأوسط وأفريقيا لنهج يقوم على البنية السحابية أولاً أو على البنية السحابية فقط، فيما تجاوز الإنفاق على البنية السحابية العامة 1.1 مليار دولار عام 2018.