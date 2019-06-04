نشاط تطوعي كبير لموظفي «كوناريس» خلال رمضان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كوناريس»، ثاني أكبر منتج للحديد ضمن القطاع الخاص في الإمارات، ومقرها جافزا، أنها قامت بتوفير 10 آلاف وجبة إفطار صائم تم توزيعها على العمال المتواجدين في المنطقة الحرة لجبل علي وأكثر من 20 موقعاً إنشائياً في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتنظيم ومشاركة قوية للموظفين المتطوعين لدى الشركة.

قال بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لدى كوناريس: يسعدنا من خلال هذه المبادرة الاحتفاء بقيم الخير والعطاء والسخاء التي يجسدها شهر رمضان المبارك، وجاء ذلك انطلاقاً من حرصنا على مواكبة توجيهات القيادة الرشيدة التي تشجع على مفاهيم العمل الخيري والعطاء وإسعاد جميع أفراد المجتمع.

وأضاف: تولى عدد من موظفينا المتطوعين الإشراف على عملية توزيع وجبات الإفطار على العمال، بما في ذلك إعداد الوجبات وتقديمها للعمال، حيث ضمت كل عبوة طعام جميع المكونات الصحية الأساسية لتشكل وجبة صحية متكاملة للصائم. وسنستمر في هذه المبادرة حتى انتهاء الشهر الفضيل. وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام كوناريس الدائم مسؤوليتها الاجتماعية والترويج لثقافة العطاء ورد الجميل للمجتمع وتعزيز التواصل وتكريس مفهوم العمل الخيري والإنساني.