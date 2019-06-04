«جي إم سي» تشجع روح العطاء خلال الشهر الكريم

المصدر: دبي- البيان

أكدت «جي إم سي» الشرق الأوسط حرصها على تشجيع روح العطاء خلال شهر رمضان.

وأطلقت الشركة حملة «صندوق التبرعات» في الإمارات للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع الهلال الأحمر. وجاءت هذه المبادرة في إطار جهود «جي إم سي» الرامية إلى دعم الإحسان والعطاء في مختلف أنحاء البلاد والمساهمة في تحسين حياة المحتاجين بشكل مباشر.

وجاب صندوق التبرعات من «جي إم سي»، مصحوبًا بصناديق تبرعات الهلال الأحمر مختلف أنحاء الإمارات لجمع التبرعات للاجئين المقيمين في مخيم مريجيب الفهود في الأردن، كما تم توزيع بعض التبرعات على المحتاجين داخل الدولة. وأتاحت هذه الحملة لسكان الإمارات فرصة المساهمة في إحداث فارق في حياة المحتاجين من خلال التبرع بالمستلزمات الأساسية الجديدة كالملابس والأجهزة وغيرها.

وقالت دانييلا ديسوزا، مديرة علامة (جي إم سي) في الشرق الأوسط: شهر رمضان المبارك هو شهر العبادة والتأمل ونسيان الذات، وهو أيضًا الوقت الأمثل للإحسان وتقديم أفضل ما لدينا لمن هم بحاجة للمساعدة، ومن هذا المنطلق أطلقنا حملة «صندوق التبرعات» للعام الثاني على التوالي. ونحن فخورون بالتعاون مع الهلال الأحمر في هذه المبادرة من جديد لهذا العام. ولدينا تاريخ عريق وطويل في المنطقة وهذه هي طريقتنا في رد الجميل لمجتمعات المنطقة.