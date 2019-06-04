«كريو» توسع شبكتها الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كريو» القابضة المتخصصة في مجال العلاج بالتبريد وملحقاته وأجهزته، أنها تمكّنت من توسيع شبكتها العالمية للتوزيع، انطلاقاً من مقرّها الرئيسي في دبي، عبر استقطاب المزيد من الشركاء التقنيين في مناطق جغرافية جديدة من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد.

وأكدت أن العام الجاري شهد انضمام شركاء توزيع جدد إلى شبكتها العالمية خصوصاً في تايوان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وهونج كونج، ومن المقرر افتتاح 3 مواقع جديدة في المملكة العربية السعودية و4 أخرى في الهند باستثمارات تقدر بملايين الدولارات.

وأشارت الشركة إلى أن الخطوة تأتي انطلاقاً من قصص النجاح المستمرة، التي حققتها دبي وإنجازاتها المحلية التي أصبحت عالمية. وتعتبر «كريو» التي تأسست في الإمارات منذ نحو 6 سنوات مثالاً ساطعاً على دور دبي في هذا المجال، فهي قد أصبحت رائدة عالمية من دون منازع في مجال العلاج بالتبريد بجميع أشكاله.

واتسمت الشركة بتوسعها الكبير على مدى السنوات الست الماضية، وهي مستمرة على هذا النحو بوتيرة سريعة ومتصاعدة. وقال بنّي باريهار، الرئيس التنفيذي لـ«كريو القابضة»: شهدنا خلال الربع الثالث من العام الجاري تصدير أكبر عدد من الأجهزة في تاريخ أعمالنا، فضلاً عن القدرة على بيع معظم الأجهزة المصنّعة في الربع الثاني من هذا العام أيضاً.

وأضاف: نعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 100% من أجل مواكبة متطلبات فرق المبيعات والموزعين، من خلال نشر مبادئ مستندة إلى التصنيع وتحسين سلسلة الإمدادات والمشتريات وتوسيع أرضية الإنتاج.