منصة السحابة المفتوحة من «فيناسترا» تدعم الابتكار في قطاع الخدمات المالية

المصدر: دبي- البيان

كشفت فيناسترا، عن آخر التطورات المستجدة على منصتها المفتوحة للابتكار «فيوجن فابريك.كلاود»، وذلك خلال مؤتمرها لمطوري منصة «فيوجن وان»، بالتعاون مع «مايكروسوفت»، ويشهد الإقبال على تبني منصة فيناسترا المفتوحة، نمواً متسارعاً، حيث تم تسجيل أكثر من 300 شركة متخصصة في مجال التقنيات المالية حتى الآن.

إلى جانب تحالفها الاستراتيجي مع «مايكروسوفت»، الذي توّج بدعم «مايكروسوفت ازور» لمنصة «فيوجن فابريك.كلاود»، قامت فيناسترا أيضاً بتصميم حلول مختارة قائمة على أدوات مايكروسوفت، مثل «مايكروسوفت باور بي آي» و«مايكروسوفت باور آبس» و«مايكروسوفت داينامكس 365»، عبر المنصة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة لدفع عجلة الابتكار من خلال التعاون.

وقال سايمون باريس، الرئيس التنفيذي لفيناسترا: ما نشهده اليوم، هو في الواقع تحول غير مسبوق في طريقة التعاون والابتكار والتنافس، التي تبديها شركات الخدمات المالية من جميع أنحاء العالم، وتجمع فيوجن فابريك.كلاود، البنوك وشركات توريد التقنيات المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة على منصة مفتوحة واحدة، ما يتيح ابتكار العديد من التقنيات المتطورة، مثل خاصية التعرف إلى الوجه والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتطبيقات التفاعل الصوتي، ودمجها وتحويلها إلى قنوات مدرة للدخل في نفس النظام الإيكولوجي. وتشكل التحديثات التي تم كشف النقاب عنها، عنصراً فاعلاً وجزءاً لا يتجزأ من هدفنا لتشجيع التعاون في النظام الإيكولوجي للخدمات المالية، وإطلاق العنان لإمكانات الابتكار اللا محدودة.