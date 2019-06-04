«كومڤولت جو» 2019 تناقش أصعب تحديات إدارة البيانات وحمايتها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كومڤولت» عن استعدادها الكامل لمناقشة أصعب التحديات التي تواجه الشركات في إدارة البيانات وحمايتها، وذلك خلال مؤتمرها السنوي «كومڤولت جو 2019».

وتُتيح الفعالية لرواد قطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات فرصة المشاركة بالتدريبات العملية والعروض التقديمية الديناميكية والجلسات التفاعلية التي من شأنها مساعدتهم على اكتساب المعارف والأدوات والممارسات والدعم والثقة اللازمة ليكونوا على جهوزية كاملة لحلّ أكثر مشاكلهم المؤسسية تعقيداً في مجالات حماية وإدارة البيانات، كم تستعرض الفعالية عدداً من المواضيع وأبرزها:

برامج الفدية الخبيثة والانتقال إلى السحابة ومراجعة الخصوصية وكوارث البيانات والمستلزمات والمتطلبات سريعة التغيّر للتكنولوجيا والامتثال. وسيتم عرض الرؤى حول التقنيات الجديدة التي تُتيح لهم قدرات أفضل لحماية وتفعيل بياناتهم.