«إن إم سي هيلث» يسجل أعلى مكاسب يومية منذ 3 سنوات

المصدر: دبي - سيد صالح

سجل سهم «إن إم سي هيلث»، مزود خدمات الرعاية الصحية الأكبر في الإمارات، أعلى مكاسب يومية له في بورصة لندن منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام، وتحديداً منذ فبراير 2016.

ووفقاً لما نشرته وكالة «بلومبيرغ» فقد ارتفع السهم على مدار جلسة تداولات أمس بقيمة 9.5% ليصل إلى 2,467 بنس للسهم، بالمقارنة مع 2,253 بنس للسهم في الجلسة السابقة. وأضافت الوكالة أن حجم التداولات في بورصة لندن سجل ارتفاعاً هائلاً، وفاق متوسط الــ 20 يوماً بحوالي أربعة أضعاف. وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع حجم التداولات وارتفاع سهم «إن إم سي هيلث»، فقد تراجع المؤشر العام لبورصة لندن، حيث فقد أمس 0.3% من قيمته.