«دراجون أويل» تشتري حصة «بي بي» في «جابكو مصر»

المصدر: دبي - سيد صالح

أعلنت بريتيش بتروليوم «بي بي» موافقتها على التخارج من شركة بترول خليج السويس «جابكو» المصرية، حيث ستبيع كافة حصصها في امتيازات النفط التابعة للشركة المصرية إلى «دراجون أويل» للنفط في دبي.

ووفق بيان صحفي أصدرته «بي بي»، فإنه بموجب البنود والشروط المنصوص عليها في صفقة التخارج، ستشتري «دراجون أويل»، المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط، التابعة لشركة «بي بي» في «جابكو». وأفادت «بي بي» بأنه من المنتظر إتمام صفقة التخارج في غضون النصف الثاني من العام الجاري، شريطة الحصول على موافقة من وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. ولم تفصح «بي بي» عن التفاصيل المالية للصفقة.