دراسة روسية: دبي الأولى عالمياً بعدد الأجهزة المتوفّرة في المنازل الذكية

المصدر: دبي- البيان

احتلت دبي المركز الأول عالمياً في عدد الأجهزة المتوفرة بالمنازل الذكية، بالتساوي مع العاصمة الألمانية برلين، حيث بلغ عدد الأجهزة الذكية المتوفرة بالمنازل في كلٍ منهما 15 جهازاً. ونشرت دائرة تقنية المعلومات بالعاصمة الروسية موسكو، دراسة حديثة عن توافر المنازل الذكية وأجهزتها في مختلف مدن العالم.

وفيما يخص الأجهزة، فقد غطت الدراسة 24 جهازاً تُعَد من أهم المستلزمات الرئيسية للمنازل الذكية، ومنها أجهزة كشف الدخان، أجهزة كشف تسرب المياه، أجهزة استشعار لتقييم جودة المياه، أجهزة استشعار لفتح وغلق أبواب المنازل، وغيرها. وقسمت الدراسة هذه الأجهزة إلى أربع فئات، هي أجهزة الأمان، الأجهزة البيئية، أجهزة الإضاءة والكهرباء، والأجهزة التقنية.

ووفقاً لنفس الدراسة، احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً على قائمة مدن العالم الأقل كلفة للمنازل الذكية.