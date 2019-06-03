جائزة «مشروع الشبكات الأفضل» للإنشاءات البترولية الوطنية على نظام من «شنايدر إلكتريك»

المصدر: دبي - البيان

فازت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية بجائزة «مشروع الشبكات الأفضل للعام ــ القطاع العام» من جوائز فيوتشر نتورك للعام 2019.

ويأتي هذا التكريم كإحدى ثمار التحوّل الرقمي الناجح لمرافق الإنتاج والتشغيل لدى شركة الإنشاءات البترولية الوطنية والذي أنجزته شركة شنايدر إلكتريك بالاعتماد على نظام مراقبة الطاقة والعدادات الذكية. ومن خلال تطبيق نظام شنايدر إلكتريك، أصبح لدى الإنشاءات البترولية الوطنية ميزة معرفة معلومات تحليلية في الوقت اللحظي.

ومكّن النظام الشركة من مراقبة استهلاك الطاقة لجميع مرافق الإنتاج والتشغيل، وتحديد الخطوط الأساسية والأهداف لاستخدام الطاقة. ويدعم هذا التحول الرقمي أداء شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في تحقيق خطتها الخمسية الهادفة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30%.