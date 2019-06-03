طائرة الإمارات A380 إلى عمّان وبوسطن وأثينا خلال الصيف

المصدر: دبي- البيان

بدأت طيران الإمارات خدمة عمّان وبوسطن بطائراتها إيرباص A380 لتلبية الطلب خلال موسم الصيف. ووصلت أول رحلة منتظمة بـ A380 إلى مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 3:55 عصر أول من أمس.

ولقيت الطائرة لدى هبوطها استقبالاً تقليدياً برشاشات المياه. وقاد الطائرة القبطان عارف الريامي ومساعده الضابط أول الأردني الجنسية ليث سعودي، فيما وصلت الطائرة العملاقة إلى بوسطن في الساعة 1:50 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وستستمر طيران الإمارات في تشغيل طائرة A380 لخدمة إحدى رحلاتها اليومية الثلاث إلى العاصمة الأردنية (الرحلة ئي كيه 903/‏904) حتى 26 أكتوبر. ويتزامن تشغيل الناقلة الطائرة العملاقة إلى بوسطن مع موسم ذروة السفر صيفاً وشتاء ما يزيد السعة المقعدية بنسبة 45% خلال الفترة من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر ومن 1 ديسمبر حتى 31 يناير 2020.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة الأردن منذ السنة الأولى لانطلاق عملياتها قبل 33 عاماً، ونقلت منذ ذلك الحين نحو 5 ملايين راكب على هذا الخط. وبدأت الناقلة خدمة بوسطن عام 2014 وعززت عملياتها خلال السنوات الخمس الماضية تلبية لطلب العملاء المتنامي على السفر إلى دبي وعبرها. وسوف يحظى المسافرون بفرصة السفر عبر دبي إلى مزيد من الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات بطائرات A380 والاستمتاع بما توفره من خدمات ومنتجات فريدة.

وتوفر طائرة الإمارات A380 التي تخدم خط دبي/‏ عمّان 517 مقعداً بتوزيع الدرجات الثلاث:14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و427 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. ويختبر ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الصالون الجوي، حيث يمكنهم الاسترخاء أو التواصل وتكوين صداقات جديدة والاستمتاع بتشكيلة من المشروبات والمأكولات الخفيفة.

أما طائرة الإمارات A380 التي تخدم خط دبي/‏ بوسطن، فتوفر 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. ويختبر ركاب الدرجة الأولى الشاور سبا، في حين يمكن لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال الاسترخاء أو التواصل وتكوين صداقات جديدة والاستمتاع بتشكيلة من المشروبات والمأكولات الخفيفة في الصالون الجوي.

مواعيد

وتغادر الرحلة «ئي كيه 237» مطار دبي الساعة 8:15 صباحاً، وتصل بوسطن الساعة 1:50 بعد الظهر. أما رحلة العودة «ئي كيه 238»، فتقلع من مطار بوسطن الساعة 11:10 ليلاً لتصل مطار دبي الساعة 7:25 من صباح اليوم التالي.

وتغادر الرحلة «ئي كيه 903» مطار دبي في الساعة 2 بعد الظهر، وتصل إلى عمّان في الساعة 3:55 عصراً، أما رحلة العودة «ئي كيه 904»، فتقلع من مطار الملكة علياء الدولي في الساعة 6 مساء لتصل إلى دبي في الساعة 10 ليلاً.

وتتيح طيران الإمارات كذلك للمسافرين من وإلى اليونان فرصة لاختبار تجربة A380، حيث بدأت تشغيل الطائرة ذات الطابقين إلى مطار أثينا الدولي اعتباراً من 31 مايو مع بداية ذروة موسم السفر لتلبية الطلب المتنامي على رحلاتها من وإلى اليونان خلال أشهر الصيف، وستخدم طائرة A380 أثينا حتى 30 سبتمبر.

أسعار مخفّضة

من ناحية أخرى، أعلنت طيران الإمارات إبرام شراكة مع أوبر توفر بموجبها أسعاراً مخفضة للمسافرين على المواصلات الأرضية إلى المطار ومنه. ويستفيد مسافرو تذاكر السعر المرن والسعر الأكثر مرونة من رحلات مجانية أو مخفضة التكلفة من وإلى مطار دبي على الحجوزات، التي تتم حتى 31 يوليو على أن يتم السفر حتى 31 أغسطس، ويشمل العرض مستخدمي أوبر الحاليين والجدد.

ويحصل المسافرون الذين يحجزون تذاكر السعر الأكثر مرونة على مواصلات مجانية، إلى مطار دبي من أي مكان في دبي، وكذلك على مواصلات من المطار بعد عودتهم عبر تطبيق أوبر (على ألّا تتعدى تكلفة الرحلة 120 درهماً).

كما يحصل مسافرو تذاكر السعر المرن على خصم يصل إلى 50% على المواصلات إلى مطار دبي من أي مكان في دبي والعودة (على ألّا تتعدى قيمة الخصم 60 درهماً). وللاستفادة من هذا العرض، يتعين على المسافرين حجز التذاكر من خلال الموقع الشبكي خلال فترة سريان العرض (وتطبق الشروط والأحكام).

وقال خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان في طيران الإمارات: يسرنا أن نعزز شراكتنا مع أوبر ونوسع نطاق هذا العرض ليشمل عملاءنا في دبي، مقرنا الرئيس. ونحن ملتزمون بتوفير تجربة مميزة للمسافرين في دولة الإمارات لكي يتمكنوا من الاستمتاع بأفضل الخدمات والمنتجات على الأرض وفي الأجواء.

من جهته، قال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: نسعى إلى توفير أفضل خدمة تنقل لملايين العملاء حول العالم كل يوم، ويسرنا أن نوسع نطاق شراكتنا مع طيران الإمارات لخدمة المسافرين من دبي، ما يعكس النجاح الذي حققته هذه الشراكة. والعرض متاح أيضاً لمسافري طيران الإمارات القادمين إلى دبي من ما يزيد على 50 وجهة عالمية في أمريكا الشمالية والجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا والشرق الأقصى.

115

منذ عام 2008، نقلت طيران الإمارات ما يزيد على 115 مليون مسافر على متن طائرات إيرباص A380العملاقة. ويضم أسطول طيران الإمارات حالياً 110 طائرات من هذا الطراز، ولديها طلبيات لشراء 13 طائرة أخرى، سوف تتسلم 6 منها حتى نهاية السنة المالية الجارية.