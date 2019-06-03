حملة تخفيضات على مدار الساعة بأبوظبي والعين في عيد الفطر

المصدر: أبوظبي- البيان

تطلق لاين للاستثمار والعقارات، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي حملة تخفيضات على مدار 24 ساعة في ثمانية مولات في أبوظبي والعين. وستقدم المولات المشاركة خصومات جذابة في العلامات التجارية المشهورة عالمياً بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الترفيهية ليلاً؛ حيث تبدأ عروض التخفيضات من صباح يوم 5 يونيو وتنتهي في اليوم التالي الموافق 6 يونيو.

وقال واجب الخوري، مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات: تتطلع المولات ومراكز التسوق التابعة لنا إلى الترحيب بالمتسوقين للاستمتاع بعروض تخفيض مغرية للغاية على مدار 24 ساعة، مع فرصة أيضاً للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية الحية والحصول على فرص للفوز بجوائز ضخمة.

وتشمل المولات المشاركة كلاً من الوحدة مول، ومشرف مول، والخالدية مول، والراحة مول، ومزيد مول وسوق مدينة زايد في أبوظبي، في حين تضم المولات المشاركة بمدينة العين: براري أوت ليت مول، والفوعة مول.