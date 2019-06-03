«سرفيو» تتعاون مع مؤسسة الإمارات دعماً لحملة «ارسم السعادة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سرفيو» المتخصصة في توفير حلول متكاملة لإدارة المرافق، والتابعة لشركة الاتحاد العقارية، دعمها للحملة الرمضانية «ارسم السعادة» التي أطلقتها مؤسسة الإمارات. وفي إطار المبادرة، التزمت «سرفيو» بتقديم خدماتها لتجديد 11 نادياً اجتماعياً وثقافياً في أنحاء الإمارات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تماشياً مع التزامها بتحقيق رؤية الحكومة خلال عام التسامح.

وقال غاري ريدر، مدير عام شركة «سرفيو»: سعداء بأن نسهم من خلال هذه المبادرة في خدمة المجتمع، وتسليط الضوء على قيم التسامح والكرم التي تسود في شهر رمضان المبارك وعام التسامح. وتتيح شراكتنا مع برنامج «تكاتف» للمتطوعين فرصة رد الجميل لمجتمعهم بطرق عديدة وتعلم مهارات جديدة بمساعدة خبرائنا. ونحن نشهد إقبالاً عالياً للمشاركة، وهذا شيء مشجع للغاية.

وقدم خبراء «سرفيو» الفنيون خدمات الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة ووضع السجاد، فضلاً عن الإشراف على عمل المتطوعين الذي يتضمن زرع أكثر من 330 شجرة غاف وتحسين المساحات العشبية وطلاء الجدران الخارجية للنوادي.

وقالت ميثاء الحبسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: الحملة الرمضانية لمؤسسة الإمارات تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لإتاحة المزيد من الفرص لشبابنا وذلك لتوسعة آفاقهم، ومُساعدتهم على التواصل مع الثقافات المتنوعة داخل الدولة.

وأضافت: نحن في مؤسسة الإمارات نؤمن بأن هذه الفرص تُعزز من قُدرة الشباب على إحداث أثر إيجابي ومُستدام، وتساعدهم على إطلاق قدراتهم الكامنة كما تعمّق إحساسهم بالمسؤولية المُجتمعية. وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع شركات مسؤولة مثل «سرفيو» التي توفر خدمات قيّمة للمتطوعين، فالعمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية عناصر أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.