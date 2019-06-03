كلارك: إعادة «بوينغ 737» للخدمة يستغرق 6 أشهر

المصدر: سيئول - رويترز

استبعد تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، عودة الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس» إلى الطيران قبل ستة أشهر على الأقل. وأكد كلارك أنه سيكون «مندهشاً» إذا حلقت طائرات «بوينغ 737 ماكس» في الأجواء العالمية «قبل أعياد الميلاد المقبلة».

وأضاف على هامش الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا)، والتي انعقدت أمس بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول: «سيستغرق الأمر وقتاً قبل إعادة طائرات «بوينغ 737 ماكس» إلى الأجواء مرة أخرى.

ويتعين على شركة «بوينغ» أن تتقبل حقيقة أن الطائرات من هذا الطراز لن تعمل مرة أخرى قبل أن تفحصها كافة الجهات التنظيمية. وإلا فإن الأمر سيثير حفيظة العديد من الأطراف».

وأعرب عن اعتقاده بأن الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات «ستسير على خطى» الأطراف المعنية الرئيسة مثل «الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران»، إضافة إلى الجهات التنظيمية في كندا والصين، قبل أن تمضي قدمَاً في إعادة طائرات «بوينغ 737 ماكس» إلى الخدمة في الدولة.

وأكد أن طيران الإمارات ستُبقِي على التزامها الهائل حيال الطائرات من طراز «بوينغ 787- 10»، على الرغم من القرار الأخير الذي اتخذته الناقلة بشأن جلب طلبيات من الطائرات من طرازي «إيرباص أيه 330- 900» و«إيرباص أيه 350- 900».

خفض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن أرباح 2019 بنسبة 21 بالمئة إلى 28 مليار دولار مقابل 35,5 مليار دولار سابقا، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، بحسب بيان الأحد للمنظمة الدولية للنقل الجوي (اياتا).