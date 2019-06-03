120 وحدة في نخلة جميرا بـ 888 مليوناً

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

رسّخت نخلة جميرا مكانتها في سلم أولويات المستثمرين من داخل وخارج الدولة، وتمكنت من الاستحواذ على المرتبة الأولى على صعيد المناطق الأكثر جذباً للمستثمرين، حيث استقطبت خلال الأشهر الخمسة الماضية استثمارات بلغت 888 مليون درهم قيمة صفقات شراء 120 شقة تجارية وسكنية طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» في بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وحلت بالمرتبة الثانية منطقة مرسى دبي الشهيرة بعدما شهدت شراء 324 شقة سكنية وتجارية بقيمة 429 مليون درهم ، ثم منطقة برج خليفة بصفقات شراء 283 شقة سكنية وتجارية بقيمة 420 مليون درهم، ثم منطقة الخليج التجاري ببيع 208 شقق بقيمة 268 مليون درهم.

أما المرتبة الخامسة فقد ذهبت إلى منطقة الثنية الثالثة ببيع 114 شقة سكنية بقيمة 117 مليون درهم تلتها منطقة الثنية الخامسة ببيع 57 شقة سكنية بـ 114 مليون درهم، وأخيراً بالمرتبة السابعة جاءت منطقة البرشاء جنوب الرابعة ببيع 198 شقة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 107 ملايين درهم.