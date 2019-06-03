«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستحوذ على عقار في برمنغهام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» استحواذها على عقار مكتبي يقع في مدينة برمنغهام بالمملكة المتحدة، مقابل نحو 149 مليون جنيه استرليني أو ما يعادل 188 مليون دولار أمريكي، وذلك نيابة عن مستثمريها.

وبذلك ترتفع قيمة محفظة استثمارات «الخليج للاستثمار الإسلامي» في المملكة المتحدة إلى 330 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل حوالي 420 مليون دولار أمريكي، موزعة بين عقارات مكتبية ولوجستية مدرة للدخل ومؤجرة على شركات ذات ملاءة مالية عالية، الأمر الذي جعل محفظة استثمارات «الشركة» في المملكة المتحدة تعطي عوائد للمستثمرين بنسبة 8٪ سنوياً.

وينقسم عقار «برمنغهام» المكتبي إلى مبنيين متجاورين، الأول هو «بريوريتي كورت» و الآخر هو «لويس بيلدنج». ويضم المبنيان مكاتب وأماكن للبيع بالتجزئة والترفيه في الطابق الأرضي، مؤجرة بعقود إيجار طويلة الأجل، والمستأجر الرئيسي هو حكومة المملكة المتحدة.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدول التعاون في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: متحمسون للغاية لتقديم هذه الفرصة لمستثمرينا من الأصول التجارية ذات العائد المرتفع والموجودة في سوق استراتيجي يتمتع بالسيولة.

وقال بانكاج جوبتا الرئيس التنفيذي المشارك في «الخليج للاستثمار الإسلامي»: رغم حالة عدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يسعدنا توسيع محفظة استثماراتها في المملكة المتحدة من خلال أصول أخرى عالية الجودة تدر دخلاً مميزاً لعملائها، حيث تتماشى هذه الصفقة تماماً مع استراتيجية الشركة الاستثمارية في تعزيز قدراتنا لتقديم أفضل الفرص.