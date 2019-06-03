«إنستينكتيف بارتنرز» توسّع فريقها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت إنستينكتيف بارتنرز، شركة الاستشارات الدولية للاتصالات التجارية، تعيين موظفين جديدين في مكتبها بالإمارات. ويأتي التوسع في فريق العمل نتيجةً لنمو الإيرادات القوي الذي حققته أعمال الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وانضمت روث ماكي الغامدي إلى الفريق بمنصب مستشار استراتيجي. كما انضمت رنيم أبو دقة بمنصب مستشار، للمساعدة في تقديم حلول لاتصالات الشركات الإقليمية وعملاء التقارير السنوية.

وقالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في إنستينكتيف بارتنرز الشرق الأوسط : نمونا المطرد هو الدافع وراء التوسع المستمر والوصول الجغرافي لفريقنا. وجاء النمو نتيجة التطوير المستمر لمحفظة عملائنا، بما في ذلك الشركات الإقليمية والدولية إضافة إلى الشركات التي تصل إلى أسواق رأس المال من خلال الاكتتابات العامة الأولية.