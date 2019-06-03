«إعمار للضيافة» تتعاون مع «كلافيجر» لتعزيز مبيعات الغرف الفندقية

المصدر: دبي- البيان

تعاونت «مجموعة إعمار للضيافة»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، مع شركة «كلافيجر»، وكالة التسويق والمبيعات العاملة في المنطقة، لتعزيز مبيعات الغرف الفندقية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل اتفاقية تمثيل المبيعات الترويج لفنادق علامتي «مجموعة إعمار للضيافة» التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، إضافة إلى فندق «أرماني دبي».

وستوظف «كلافيجر» حضورها القوي في منطقة الخليج للترويج للفنادق، مع التركيز بشكل خاص على استهداف فئات الضيوف من العائلات والشركات. وبإدارة فريقها المتخصص من وكلاء المبيعات، ستلقي الشركة الضوء على المرافق والخدمات المتميزة التي تقدمها فنادق «مجموعة إعمار للضيافة» في دبي لتعريف الشركات والأفراد من ذوي الثروات على مزاياها، بالتزامن مع تنظيم المعارض والفعاليات الهادفة لاستقطاب العملاء.

وقال كريس نيومان، الرئيس التنفيذي للعمليات في «مجموعة إعمار للضيافة»: نتطلع من خلال الاتفاقية إلى تقديم صورة أوضح عن مزايا فنادقنا والتعريف بها أمام شريحة جديدة من العملاء عبر شبكة «كلافيجر».

وفي الوقت الذي تواصل فيه دبي الاستعداد لاستقبال أعداد كبيرة من السياح من كافة أنحاء العالم خلال العطلة الصيفية، تبرز أهمية تعاوننا مع كلافيجر لمنح زخم أكبر لمعدلات الإشغال، ضمن فئتي السياح ورجال الأعمال على حد سواء.

وستعتمد كلافيجر على عدد من أبرز التوجهات الحالية في القطاع لتسليط الضوء على فنادق مجموعة إعمار للضيافة. وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن أكثر من 33% من السياح يأتون إلى المنطقة بهدف الترفيه، و24% لأغراض العمل، مقابل أكثر من 36% من العائلات ومجموعات الأصدقاء، ما يوفر فرصة كبيرة لتعزيز المبيعات في فنادق مجموعة إعمار للضيافة في دبي، وفقاً للأبحاث التي أعدتها شركة كلافيجر.