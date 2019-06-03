«آربان رتريت» يحتضن 52 مشروع مطعم ناشئ في عام

المصدر: أبوظبي - البيان

يحتفل آربان رتريت، منصة تقديم الطعام في أبوظبي، بعامه الأول هذا الشهر ليكون أول موقع يدعم المشاريع الصغيرة من المطاعم ووجهات تحضير الطعام في أبوظبي. واحتضن آربان رتريت على مر العام 52 مشروع مطعم ناشئ في أبوظبي منذ افتتاحه شهر يونيو الماضي في ياس مول أبوظبي.

وتم تأسيس الفكرة من قبل دانا الشريف، حيث كان الهدف من وراءه أن يُصبح أكبر منصة لدعم المواهب المحلية ومساعدتهم على الانطلاق وابتكار أحدث التوجهات في قطاع المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط.

وتسلم آربان رتريت أكثر من 150 طلباً للانضمام إلى المنصة على مر العام، مما يظهر ارتفاع الطلب على منصات احتضان المطاعم في المنطقة، إضافة إلى ذلك فقد قدّم آربان رتريت ما يزيد على 80,000 ألف وجبة يظهر عددها الإقبال المرتفع من قبل الزوّار الجدد على منصات تتنوع بهذا الشكل.

وقالت دانا الشريف: نتطلع مستقبلاً للتوسع بشكل أكبر في الإمارات، فمشروع آربان رتريت لاقى رواجاً كبيرا خلال العام الماضي، وذلك بفضل التغيير المستمر، حيث نقوم بإجراء دورات كل 3 أشهر نغيّر بها جميع المطاعم ونبقي من يرغب بالاستمرار بالطبع، مما يعني أننا دائماً ما نقدّم محتوى جديداً للزوّار.