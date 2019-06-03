تسجيل 1500 عميل على منصة «إن آر تي سي فريش»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إن آر تي سي فريش»، المنصة الإلكترونية الشهيرة والمختصة بتوصيل الخضراوات والفواكه الطازجة عبر الإمارات أنها نجحت في تسليم أكثر من 6000 طلب لعملائها في أنحاء الإمارات بعد مرور 6 أشهر من انطلاقها.

وتم إطلاق موقع التجارة الإلكترونية للفواكه والخضراوات المحلية في ديسمبر 2018، ونجح خلال الأشهر الستة الأولى من افتتاحه في توصيل ما يزيد على 50 طناً من المنتجات الطازجة، فضلاً عن رصيده من العملاء الذي تجاوز 1500 عميل ممن سجلوا وتسلموا طلباتهم عبر المتجر الإلكتروني.

وقال جوزيف غصن، الرئيس التنفيذي للعمليات في «إن آر تي سي فريش»: من المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة إلى حوالي 27.1 مليار دولار بحلول عام 2022، ما يتيح آفاقاً واسعة من الإمكانيات والفرص لمنصة «إن آر تي سي فريش».

وكانت الأشهر الستة الأولى منذ تأسيس منصتنا حافلة بالنجاحات وتلقينا الكثير من الآراء الإيجابية من عملائنا حيث نوفر خدمة التوصيل خلال نفس اليوم للطلبات قبل الساعة 2 ظهراً،. كما نتطلع مستقبلاً إلى توسيع محفظتنا من المنتجات لتتجاوز الفواكه والخضراوات وذلك بناءً على طلب عملائنا.