خطابات إيطالية مسرّبة قبيل مفاوضات بروكسل

المصدر: روما - د ب أ

قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا إن النسخة المسربة لخطابه للمفوضية الأوروبية بشأن مخاوفها حول عبء الديون تضر بالمفاوضات مع بروكسل. وأوضح في حوار مع صحيفة «كوريري ديلا سيرا» «هذا الخطاب لم يكن نهائياً لقد كان مسودة غير مكتملة تضم عدة خيارات مفتوحة، لم تكن بهدف النشر، ولم يكن يجب إظهارها».

وكان تريا يشير لفقرة في الخطاب المسرب تضم إشارة إلى خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، وقد جرى حذفها من النسخة النهائية التي صدرت الجمعة الماضية بعد احتجاجات من جانب حركة خمس نجوم، الشريك في الائتلاف الحكومي.