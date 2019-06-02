فلاي دبي تحتفل بـ 10 سنوات على انطلاقتها

المصدر: البيان الإلكتروني

تدشن فلاي دبي اليوم احتفالاتها بمرور 10 سنوات على انطلاقتها بتنظيم رحلة خاصة إلى مطار رفيق الحريري حيث كانت بيروت أولى محطاتها.

وأقلعت رحلة الشركة رقم FZ 157 من مطار دبي الدولي في الساعة 12:20 بالتوقيت المحلي ، حيث استقبلت برشاشات المياه التقليدية لدى وصولها إلى مطار بيروت تذكيرا بوصول رحلة الطيران الافتتاحية قبل 10 سنوات والتي مهدت الطريق لمفهوم جديدة للسفر من دبي إلى منطقة.

وتعليقًا على الذكرى السنوية العاشرة لبدء عمليات فلاي دبي ، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم ، رئيس مجلس إدارة فلاي دبي: "لسنوات عديدة ، أدركت حكومة دبي الحاجة إلى شركة طيران أخرى لخدمة بلدنا. في عام 2009 ، تمكنا من تحقيق ذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ".

"تم إطلاق فلاي دبي برؤية لفتح أسواق جديدة وجعل السفر في متناول المزيد من الناس. يسعدني أن أرى فلاي دبي تفي بهذا الالتزام الذي جعل شركة الطيران تربط 71 مدينة كانت تعاني من نقص الخدمات في السابق بدبي ، مما يتيح لسكان يبلغ عددهم 1.5 مليار نسمة الوصول بسهولة إلى أحد مراكز الطيران الرائدة في العالم.

وقال سموه حتفالاً بالذكرى العاشرة لتأسيس فلاي دبي ، يسرني أن أرى شركة الطيران تصبح قصة نجاح أخرى في دبي ، وأتطلع إلى استمرار نجاحها في السنوات القادمة. أود أن أشكر جميع أولئك الذين عملوا بجد هائل لتمكين شركة الطيران من تقديم هذا الجهد الرائع للفريق ".

ومن جهته قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري ، وزير الاقتصاد الإماراتي ، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تتصدر مجال النقل الجوي العالمي وأن قطاع الطيران كان مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني العام. لقد مكن القطاع بنجاح من تهيئة بيئة جاذبة للتجارة والاستثمار والسياحة.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي"لقد زاد التزام فلاي دبي بجعل السفر أكثر راحة وبأسعار معقولة أكثر قوة على مدى السنوات العشر الماضية. لقد أدركنا مبكرًا أن السفر يتعلق يتقريب المسافة بين الناس وسنستمر في تغيير المفهوم التي يسافر بها الناس في جميع أنحاء المنطقة. يسرنا أن نرى أكثر من 70 مليون مسافر اختاروا فلاي دبي منذ بدء عملياتنا.

واضاف الغيث إن رؤية قيادتنا والاستثمار المستمر في البنية التحتية للبلاد هي التي مكنت شركة الطيران من زيادة الطلب على السفر. لقد تمتعنا دوما بالمرونة ، وبقينا ملتزمين بالكفاءة وتقديم خدمات موثوقة تبقي عملائنا في قلب عملياتنا. لم يكن هذا ممكنًا بدون العمل الجاد والتفاني من جانب جميع موظفينا. اتوجه بالشكر الجزيل لهم والشكر لجميع مسافرينا على مشاركتهم في رحلتنا ونتطلع إلى سنوات أخرى قادمة مع احتفالنا بالذكرى العاشرة للاحتفال بجمع الناس".