«فيتش» تثبّت تصنيف «الاتحاد للطيران»

المصدر: دبي - البيان

ثبّتت مؤسسة «فيتش» الأمريكية للتصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لشركة «الاتحاد للطيران» عند «A»، وهو من تصنيفات الدرجة المتوسطة العليا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأصدرت «فيتش» تقريراً أمس، أكدت فيها تثبيت تصنيفها للناقلة، وفقاً لمعاييرها الخاصة لتصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأكدت «فيتش»، في تقريرها، أنها وفقاً لهذه المعايير قيّمت ثلاثة عوامل لدى «الاتحاد للطيران»، باعتبارها عوامل قوة، وهي: المكانة التي تتمتع بها الناقلة؛ وملكيتها والتحكم فيها؛ وسجل الدعم الذي تحظى به الناقلة من جانب حكومة أبوظبي والتوقعات المستقبلية بشأن هذا الدعم.