«رينيو باور» تستثمر 300 مليون دولار لإنتاج الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - سيد صالح

يعتزم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، وبنك «غولدمان ساكس» الأمريكي، ومجلس استثمار خطط التقاعد بكندا «سي بي بي آي بي»، بصفتهم المستثمرين الحاليين في «رينيو باور»، أكبر شركة هندية لإنتاج الطاقة المتجددة، استثمار مبلغ 300 مليون دولار أخرى في الشركة، من خلال حقوق إصدار الأسهم.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية، والتي نقلت بدورها عن مصادر مطلعة، فمن المنتظر تخصيص عائدات الأسهم الجديدة لتمويل نمو الشركة وسداد دين حالي مستحق عليها. ويأتي إصدار هذه الأسهم بعد خطط أعلنت عنها الشركة في وقتٍ سابق لإصدار سندات، إلا أنه تم تأجيلها بصفة مؤقتة، ولا يزال ثمة احتمال لإصدار السندات لاحقاً.