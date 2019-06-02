مضاعفة غير مسبوقة على سرعات الإنترنت المنزلي

Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت «اتصالات» أمس عن مضاعفة أخرى على سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات «eLife» لتتيح بذلك لعملائها فرصة الاستمتاع بواحدة من أسرع خدمات النطاق العريض الثابت في المنطقة، وبما يعزز من تجربة المشتركين عن استخدام الأجهزة الذكية المتعددة في آن واحد.

وقامت «اتصالات» بمضاعفة سرعات الإنترنت بحيث أصبحت الباقة الأساسية أسرع بـ 12 ضعفاً عن العام الماضي، كما تمت مضاعفة السرعات لباقات «eLife Home Entertainment» بصورة دائمة وتلقائية ودون أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا التحديث الكبير على السرعات تماشياً مع استراتيجية «اتصالات» طويلة الأمد الهادفة إلى «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في الابتكار، ولاسيما في تقنيات وخدمات الجيل القادم المتطورة، بما يرتقي بالقدرات الشبكية التي تمتلكها «اتصالات»، وهو ما نتج عنه تربع دولة الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مدى نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل «FTTH» للمرة الثالثة على التوالي.

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «نحن في اتصالات سعداء بأن نتمكن من تقديم هذه العيدية المميزة لمشتركي باقات «eLife Unlimited» وباقات «eLife Value Pack» عبر توفير تحديث تلقائي ودائم لمضاعفة سرعات الإنترنت»، مشيراً إلى أن السرعة كانت تبدأ من 20 ميجابت في العام الماضي من خلال باقة الـ«Family»، إلى أن أصبحت اليوم سرعتها 250 ميجابت في الثانية عبر باقة «Starter».

وستبدأ السرعات الجديدة لباقات «eLife Unlimited» من 250 ميجابت في الثانية وذلك عبر باقة «Starter»، بينما ستكون سرعة الباقة الرياضية «Unlimited Sports» وباقة الترفيه «Entertainment 500» ميجابت في الثانية، وستصل سرعات الباقة المميزة «Premium» إلى 1 جيجابت في الثانية، إضافة إلى مضاعفة سرعات مشتركي «أنا إماراتي» في باقة «eLife Unlimited» مجاناً لتصل إلى 500 ميجابت في الثانية.

وسيتم أيضاً مضاعفة سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركي الجيل الأول من باقات «eLife» الثلاثية المختلفة، والتي تتضمن باقة العائلة «Family» وباقة الرياضة «Sports» وباقة «Combo» والباقة المميزة «Premium».

وتتم عملية تحديث السرعات بصورة تلقائية لكل المشتركين الذين ستشملهم الخدمة، ودون الحاجة لتقديم أي طلب، ومن دون رسوم إضافية، وما عليهم سوى الاستمتاع بالسرعات الجديدة.