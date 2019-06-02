«الجامعة الكندية - دبي» تبحث تحديات أمن النقل في المدن الذكية

المصدر: دبي- البيان

أجرت الجامعة الكندية في دبي دراسة بحثية حول التحديات الأمنية التي تواجه النقل في المدن الذكية، ويأتي البحث في إطار ضمان تطبيق معايير السلامة في اختبار السيارات ذاتية القيادة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية النقل الذاتي في دبي وتمثل تطوراً أساسياً للعيش في المدن الذكية.

مع زيادة الابتكارات بشأن السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت والسيارات ذاتية القيادة في عالم صناعة السيارات، جاء البحث بعنوان «نظام كشف التسلل للسيارات المتصلة بالإنترنت في المدن الذكية» ليجيب عن بعض التساؤلات المتعلقة بالسلامة بخصوص تطور أنظمة النقل الذكية.

يعد تطوير وسائل نقل مريحة بناءً على حلول التنقل الذاتي والمشتركة أحد الأهداف الاستراتيجية الستة التي وضعتها دبي لبنية تحتية شاملة في المدن الذكية.

يقدم بحث الدكتور مؤيد العقيلي، الأستاذ المساعد في الجامعة الكندية دبي إطار عمل حول توفير خدمة سحابية مستمرة وذاتية يمكنها تحديد الانتهاكات الأمنية التي تحدث للمركبات الذكية وتعزز من فعالية وكفاءة الحماية لهذه التكنولوجيا المتقدمة، ويشير نشر البحث في مجلة مشهورة عالمياً في مجال شبكات الكمبيوتر والاتصالات إلى أهمية هذا البحث على الصعيد العالمي والمحلي كذلك.

وأوضح الدكتور العقيلي، المحاضر في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالجامعة الكندية بدبي أن النقل سيمر في المستقبل القريب بفترة انتقالية من شأنها أن ترسم معالم هذه الصناعة رسماً لا يمكن تصوره وستلعب السيارات الذكية دوراً مهماً في هذا التقدم، وقد صار تواجد الخدمات السحابية بصورة مستمرة للسيارات أمراً من الأهمية بمكان، ولما كانت المدن الذكية تستمر في الاستفادة من التقنيات عالية الأداء، فلا تزال المخاوف الأمنية التي تتعلق بالاتصال وتبادل المعلومات موجودة.

يهدف بحثنا إلى تخفيف حدة هذه المخاوف وتمكين آلية تعنى بكشف تسلل الهجمات الأمنية وتلبي جودة خدمة المستخدمين ومتطلبات جودة الاختبار، وقد حقق الحل المقترح دقة إجمالية قدرها 99.43% وكان معدل كشف التسلل يقدر بـنسبة 99.92%.