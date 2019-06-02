شبكات «واي فاي 6» مكّمل رئيسي لتقنيات الجيل الخامس

المصدر: Ⅶ دبي - وائل اللبابيدي

يترقب العالم خلال هذه السنة ظهور أجهزة الهواتف الذكية المتوافقة مع تقنية اتصال الجيل الخامس 5G، التي تعتبر من أبرز توجهات التقنية لعام 2019، مع احتلال هذه التقنية- التي ستمهد لحقبة جديدة من الاتصالات- ساحة الضوء بلا منازع.

وفي الوقت ذاته، ها هي شبكات واي فاي 6، الجيل الجديد من تقنيات الشبكات اللاسلكية تظهر ملامحها للعالم وتقدم الوعود ذاتها التي نترقبها من شبكات الجيل الخامس، وتبشّر كلتا التقنيتين بالنقلة النوعية، التي ستحدث قريباً في عالم الاتصالات، وفحوى هذه النقلة يتلخص بتقديم سرعات مذهلة للاتصال بالإنترنت، وتخفيض التأخيرات الزمنية وتوفير كثافة شبكة عالية فضلاً عن تسريع عملية بناء مدن ذكية حقيقية.

ويؤكّد أسامة الزعبي، المدير التنفيذي للتقنية في «سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا» أن شبكات واي فاي 6 لا تنافس الجيل الخامس وإنما هي مكّمل لها، فلكل نوع شبكة ظروفها ومساحاتها الخاصة، فالجيل الخامس يلتمس بشكل كبير في الهواء الطلق ويؤثر غالباً على الأجهزة المحمولة خارج شبكات واي فاي، في حين تنشط شبكات واي فاي 6 أكثر داخل الأماكن المغلقة بغض النظر عن حجمها.

والسؤال المطروح هنا، هو كيف سيلمس المستهلك قدرات شبكات واي فاي 6؟ ويقول الزعبي مجيباً عن هذا السؤال: «تشير العديد من الدراسات إلى أن متوسط عدد الأجهزة المتصلة في كل منزل قد يصل إلى 20 جهازاً، فضلاً عن أن حركة البيانات التي يولدها كل جهاز في نمو مستمر، ويؤدي ذلك إلى إبطاء الاتصال بالإنترنت، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تقنية واي فاي 6 لتحل جذرياً المشكلات التي نواجهها في واي فاي 5 وهو الإصدار الحالي الذي يحمل الرمز 802.11ac، فالتقنية الجديدة تحسن توزيع السرعات على كل الأجهزة المتصلة بالشبكة وترفع سرعة اتصال الأجهزة بنسبة أربعة إلى عشرة أضعاف».

جودة الاتصال

ويضيف: «لا شك في أننا جميعاً سنرحب بوصول واي فاي 6 إلى بيوتنا إلا أننا سنحصل على المنفعة الكبرى منه عندما تخترق هذه التقنية الأماكن الواسعة والمكتظة بالأجهزة والمستخدمين، كما في مراكز التسوق والمطارات والفنادق والشبكات العامة في الشوارع، فجميعنا نلمس جودة الاتصال الضعيف عندما نتصل بشبكات هذه الأماكن الضخمة التي يتصل فيها عد كبير من المستخدمين.

وهنا يأتي دور واي فاي 6 ليؤمن سرعة إنترنت أفضل وأكثر استقراراً في البيئات المزدحمة.

سعات ومميزات

وحول علاقة واي فاي 6 بخفض استهلاك البطارية، يقول الزعبي: لربما سنرى قريباً قيام شركات أعمال المستهلكين بخفض صوت رسائلها التسويقية عن سعات ومميزات بطاريات أجهزتها القابلة للاتصال بالشبكة لأن شبكات واي فاي 6 تعدنا بميزة مثيرة للاهتمام هي «عمر البطارية الأطول». تأتي تقنية Wi-Fi 6 بميزة Target Wake Time التي تعمل على زيادة عمر البطارية للأجهزة المتصلة بالشبكة عبر تحسين الاتصال بين الجهاز والمحول (الراوتر).

بمعنى أدق، عندما يتصل جهاز بشبكة واي فاي 6، يتحكم الراوتر بعملية نقل البيانات عبر تعطيل الاتصال بشكل تلقائي عند عدم الحاجة إليه. والنتيجة توفير كبير للطاقة في الأجهزة التي تعمل بالبطاريات، وخاصة تلك الداعمة لتقنية إنترنت الأشياء.

مزايا متقدمة

وحول ما يمكن لتقنية «واي فاي 6» تقديمه لقطاع الشركات، يقول الزعبي: «سيسعدنا جميعاً ما ستضفيه شبكات واي فاي 6 من مزايا متقدمة إلى شبكات بيوتنا، إلا أن المنتفع الأكبر من وصول هذه التقنية هي الشركات وقطاعات الأعمال التي تحمل في طياتها بيئات عصرية متصلة، إذ سيحصد أصحاب الأعمال والمعنيين عوائد استثمارية مجدية ومخرجات أعمال عصرية في حال الاستثمار في هذه التقنية وتثبيتها في نظم شركاتهم.

وقريباً ستصنف عملية تثبيت شبكات واي فاي 6 بالترقية الأساسية، والتي من دونها، ستعاني الشركات من عائق أساسي لرفع معدل نموها. إذاً، إن نظرنا إلى مخرجات الاستثمار بهذه الشبكة بشكل استراتيجي، لرأينا بأنها تصب في توجهات عديدة ومختلفة تسعى لها الشركات في وقتنا الرهان مثل تعزيز مستويات الإنتاجية، وتعاون فرق العمل، وخفض أعباء العمل، وتحسين مستويات تجارب العملاء، وتسريع الانتقال إلى السحابة، ودعم معدل تبادل البيانات، وغيرها الكثير من التوجهات والأهداف المستقبلية».

لا ريب في أننا سنسمع أكثر عن هاتين الشبكتين كلما اقترب موعد وصولهما إلى عالمنا العربي والجميع متحمس لرؤية منافعهما وكيف ستؤثران على مجرى حياتنا. ونحن في سيسكو ندرك أن موعد وصولهما قريب جداً، ونعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية للتصدي لجميع معوقات وصول هاتين التقنيتين إلى منطقتنا.

نواحٍ تقنية

ومن الناحية التقنية، تدعم واي فاي 6 زمن وصول للشبكة يبلغ أقل من مللي ثانية واحد، وعرض نطاق ترددي يصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وأجهزة إنترنت أشياء مع تحكم ذكي بمستوى استهلاك طاقتها، فضلاً على وثوقية الاتصال بالشبكة.

ولا شك في أن استثمار هذه المميزات بشكل ذكي سيحدث ثورة حقيقة في آلية قيامنا بالأعمال، وبالطبع فإن الأمثلة التفصيلية حولها عديدة، لنفكر بعدد أجهزة إنترنت الأشياء التي يمكن تثبيتها ضمن بيئة عمل واحدة، أو تطبيقات الواقع الافتراضي أو المعزز التي ستغزو صفوف الجامعات بجميع تخصصاتها، أو قدرات التصوير عالي الدقة في مختبرات الرعاية الصحية، أو الاجتماعات الافتراضية التي تجمع عدداً ضخماً من المتصلين وتتيح عملية نقل بيانات مرئية بسرعة 100 ميجابت، أو التدريبات المهنية الداعمة للنهج المختلط (افتراضي وواقعي) داخل قطاع الصناعة.