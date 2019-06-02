«دبي الجنوب» تستعرض أبرز مشاريعها في المنطقة اللوجستية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تشارك «دبي الجنوب» في معرض ترانسبورت لوجستيك الذي يبدأ الثلاثاء المقبل في مدينة ميونيخ الألمانية ويستمر حتى 7 يونيو الجاري، لتسليط الضوء على أهميّة موقع إمارة دبي كنقطة ربط عالمية لوجستية ووجهة رائدة للابتكار، وذلك أمام أهم الشركات المتخصصة في مجالات النقل واللوجستيات والتنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد. وعلى هامش المشاركة، ستستعرض «دبي الجنوب» أبرز مشاريعها القائمة في المنطقة اللوجستية والتي تقدّم حلولاً متنوعة تعزز الأعمال، وذلك تماشياً مع التزامها في تعزيز مكانة إمارة دبي الريادية في مجالات التجارة العالمية والإلكترونية.

وتمضي دبي بخطى ثابتة نحو تحقيق الريادة العالمية خاصةً عبر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) التي ارتفعت بنسبة 41٪ في عام 2018 بقيمة بلغت 38.5 مليار درهم إماراتي وذلك بفضل الجهود الرائدة في مجال الابتكار والتحول الرقمي. واستقطبت الإمارة من عام 2015 وحتى عام 2018 استثمارات أجنبية مباشرة في مجال نقل التكنولوجيا المتقدمة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار أمريكي، وتفوقت الإمارة على الاقتصادات الرائدة في العالم مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية في مؤشر الخدمات الذكية، حيث حققت المركز السادس عالمياً.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»: «نتطلّع قدماً للمشاركة في هذا الحدث العالمي، خاصةً وأننا نعتزم استعراض أهم مشاريع المنطقة اللوجستية في دبي الجنوب والتي تحظى بإقبال إيجابي من قبل المشاركين وزوار المعرض. ولقد قمنا بتطوير هذه المشاريع لتقدّم أهم الحلول لكبرى المؤسسات في السوق التي تسعى إلى اكتشاف الأسواق الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا. ونواصل جهودنا في خلق طرق مبتكرة لتوفير مرافق ذكية وإجراءات تجارية بسيطة تعزز سهولة إقامة الأعمال في الإمارة وتلبي احتياجات جميع دول المنطقة».

وأضاف أحمد: «إن موقع دبي الاستراتيجي كمركزلوجيستي متطور، يعدّ إضافة هامّة لسوق التجارة العالمية، حيث نعمل في دبي الجنوب في إطار المزايا التي تقدّمها إمارة دبي لتوفير أفضل الحلول والفوائد لجميع أنواع الأعمال، بما في ذلك الدور المحوري لقطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في الاقتصاد العالمي. وينصّب تركيزنا حالياً على توفير التسهيلات الذكية والخدمات المتطورة التي من شأنها تحسين الكفاءة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، تماشياً مع رؤية إمارة دبي الطموحة المتمثلة بأن تصبح من أهم المدن الذكية في العالم وأسعدها».

وتوفر المنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب» تسهيلات كثيرة للوصول إلى الميناء والمطارات والطرق الرئيسية، مما يعكس قدراتها المتقدّمة في الاتصال والمرونة في كل ما تقدّمه. وقدّمت المنطقة الكثير من الحلول مثل توفير خيارات جاهزة ومناسبة لإقامة الأعمال لمختلف العمليات في مجالات متنوعة مثل المستودعات ومراكز التوزيع، بالإضافة إلى العديد من الحلول المكتبية من خلال مرافقها المتميّزة في مجمّع الأعمال المكوّن من 11 مبنى متطوّراً مجهّزاً بأحدث المرافق.

وتسلّط المنطقة اللوجستية الضوء على سهولة إقامة الأعمال التجارية في إمارة دبي، حيث يستغرق وقت إنشاء الشركات فترة زمنية قصيرة جداً، وذلك من خلال الخدمات الداعمة التي تقدّمها.