«اقتصادية أبوظبي» تنذر 295 تاجراً مخالفاً

المصدر: Ⅶ أبوظبي- عبدالحي محمد

بلغ عدد الإنذارات والمخالفات التي حررتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ضد تجار خلال شهر رمضان المبارك 295 إنذاراً ومخالفة ومنها 195 إنذاراً و100 مخالفة، كما صادرت الدائرة نحو 2116 قطعة شملت قطع غيار السيارات وأجهزة إلكترونية وملابس وإكسسوارات ومستحضرات تجميل ومواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وغيرها.

ونفذت الدائرة خلال شهر رمضان أكثر من 10 آلاف زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية على مستوى إمارة أبوظبي، كما بلغ عدد حملات الدائرة خلال شهر رمضان 120 حملة استهدفت متابعة تنفيذ التعاميم الصادرة عنها بشأن توفير السلع والأسعار والالتزام بالضوابط الخاصة بممارسة النشاط التجاري خلال الشهر الفضيل.

وأكد محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لـ«مركز أبوظبي للأعمال» التابع للدائرة حرص الدائرة على أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة إدارة الحماية التجارية خلال المناسبات والأعياد والتي تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً في مختلف مدن ومناطق الإمارة الأمر الذي يتطلّب مضاعفة العمل من أجل حماية المستهلك ورصد كافة المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري.

وذكر أن اقتصادية أبوظبي تبذل جهوداً مستمرة في سبيل تعزيز ثقة المستهلكين بالأسواق المحلية بأبوظبي وذلك عبر تفعيل الشراكات مع المنشآت التجارية والتعاون في تنفيذ سلسلة من المبادرات والحملات التفتيشية التي من شأنها حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم من الغش وحثّهم على التعرف إلى حقوقهم والاستعلام عن المنتجات والخدمات أثناء شرائها، وخاصة خلال المواسم السنوية والمناسبات والأعياد.

وأوضح المنصوري أن هذه الحملات تهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية في الأسواق المحلية، والحد من الممارسات السلبية التي من شأنها التأثير سلباً على أداء قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يلعبه الشركاء المحليون والاستراتيجيون، في تحقيق أهداف الدائرة والمتمثلة في تعزيز بيئة أعمال تنافسية في أبوظبي.

وركزت حملات التفتيش والرقابة على 15 مركزاً رئيساً للبيع ومنافذ البيع والمحال التجارية ومحال الخضار والفواكه وأسواق المواشي ومحال بيع اللحوم والمواد الاستهلاكية إضافة إلى المطاعم والمقاهي، والخيم الرمضانية، والعروض الترويجية، إضافة إلى تنفيذ حملتي بيت آمن وسيارات آمنة. وتوزعت زيارات التفتيش والرقابة على 5080 زيارة في منطقة أبوظبي و3182 زيارة في منطقة العين و1747 زيارة في منطقة الظفرة. وقامت إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال الزيارات لمنافذ البيع بتوعية المستهلكين من خلال تقديم مجموعة نصائح رمضانية.

وأكدت إدارة الحماية التجارية ضرورة التزام المزودين لصق بطاقة باللغة العربية، على غلاف أو عبوة السلعة المعروضة للتداول، شريطة أن تكون واضحة، مقروءة، ومفهومة المعنى وبشكل بارز، وتتضمن هذه البطاقة، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، اسم السلعة وتاريخ الإنتاج والتعبئة، وانتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ، وغيرها من المعلومات.

تعاميم على منافذ البيع

كانت إدارة الحماية التجارية بالدائرة قد وزعت خلال شهر رمضان سلسلة من التعاميم على منافذ البيع تصب في خدمة وحماية المستهلك داخل الأسواق، من ضمنها تعميم يقضي بالالتزام بتحديد الأسعار وعدم رفعها خلال المناسبات والمواسم المختلفة، وعدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك من دون مبرر، وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك والموضح في فاتورة الشراء، وعدم تضليل وخداع المستهلك عبر الإعلانات، وحظر التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة والخدمة، سواء في السعر أو الجودة.