إقامة 10 سنوات «لمؤسس مجموعة الدانوب»

المصدر: دبي - البيان

حصل رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات في برنامج «تأشيرات إقامة طويلة الأجل» لدولة الإمارات، وقام اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بتسليم رضوان ساجان التأشيرة حيث استوفى الشروط اللازمة للاجراء.

وقد أعلنت حكومة الإمارات العام الماضي عن حزمة من المبادرات، كمنح تأشيرة مدتها 10 سنوات، وملكية أجنبية بنسبة 100% في قطاعات اقتصادية مختارة، ومع ذلك فقد تم الإعلان عن حزمة الإقامة الدائمة التي تم الإعلان عنها قبل بضعة أسابيع لأكثر من 6800 من المستثمرين ورجال الأعمال والعلماء والمهنيين ذوي المهارات العالية، وهو أمر غير مسبوق عالمياً.

ويعد ساجان من أوائل الأجانب الذين حصلوا على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات، انطلاقاً من تشجيع الاستثمار، حيث تمتلك مجموعة الدانوب التي تملك عائدات سنوية بقيمة 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار أمريكي).

وأعرب رضوان ساجان مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب عن تقديره قائلاً «هذه لحظة رائعة وجاءت في التوقيت الأمثل، وإنني ممتن للقيادة الإبداعية في الإمارات العربية المتحدة على منحها تأشيرة لمدة 10 سنوات»

وأضاف قائلاً «هذه هي بداية فصل جديد في الاقتصاد الإماراتي، حيث تم تحرير الاقتصاد لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعد مبادرات مثل تأشيرة العشر سنوات، وملكية الشركات بنسبة 100 % في القطاعات الاقتصادية وأخيراً الإقامة الدائمة »