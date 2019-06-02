اقتصاد دبي ضمن الأسرع عالمياً

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع «اندستري جلوبال نيوز 24» أن اقتصاد دبي يعد واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في جميع أنحاء العالم وأكثرها تنوعاً، وهي مركز محوري في تصدير التجارة في الشرق الأوسط، حيث أصبحت المدينة أيضاً مركزاً عالمياً لقطاعات الخدمات مثل تكنولوجيا المعلومات والتمويل، ومن الأمثلة الرئيسة على ذلك مدينة دبي للإعلام، التي تضم أكثر من 2000 شركة إعلامية إقليمية ودولية بما في ذلك المكاتب العالمية لهيئة الإذاعة البريطانية وسكاي نيوز وسي إن إن إضافة إلى عمالقة تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك مايكروسوفت وهوليت-باكارد وديل.

وأضاف: شهدت دبي تحولاً كبيراً لأنها تسعى إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وكانت المحصلة أن 95٪ من إجمالي الناتج المحلي في دبي تقريباً غير قائم على النفط، وإضافة إلى السياحة، احتضنت دبي مجموعة متنوعة من الصناعات المختلفة مثل البنوك والعقارات والاستثمارات وهي موطن لعدد من الشركات العالمية.