«نور كابيتال» تختتم دورة تدريبية للطلاب على مهارات الاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «نور كابيتال» الشركة المتخصصة في الاستثمارات المالية عن اختتام دورة تدريبية لمجموعة من طلبة مدرسة الاتحاد الخاصة فرع الممزر، في إطار برنامج خاص مخصص لتدريب طلبة المدارس والجامعات.

وقال عبدالله السويدي المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي في نور كابيتال: «إننا في نور كابيتال نؤمن بأهمية خدمة المجتمع بشكل عام والمساهمة في بناء مستقبل العناصر الوطنية الشابة بشكل خاص. لقد سعدنا باستقبال مجموعة من طلبة مدرسة الاتحاد الذين شاركوا بدورة تدريبية في مركز الشركة في دبي بهدف إكسابهم المهارات الأولية المطلوبة للعمل في قطاع الاستثمار مما يساعدهم على تحديد مستقبلهم الوظيفي وإتاحة الفرصة أمامهم للتدريب والتعرف عن كثب على واقع العمل».

وأضاف: «سعدنا بالتفاعل الإيجابي للطلبة والجدية وسرعة اندماجهم مع بيئة العمل، وهو ما ينبئ بأن في المستقبل القريب سيكون لدينا جيل من الكوادر الوطنية الشابة التي ستقوم بمواصلة العمل على نهضة الإمارات».

وبدورهم أعرب المتدربون خلال حفل اختتام الدورة عن سعادتهم بالتدريب الذي حصلوا عليه والذي قدم لهم معلومات مهمة عن كيفية العمل في الاستثمارات المالية.§