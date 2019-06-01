دبي الأولى عالمياً في نمو البنية التحتية

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً من حيث نمو البنية التحتية، حسب تقرير المدن العالمية الصادر عن مؤسسة «إيه تي كيرني» البحثية العالمية، الذي ضم 130 مدينة عالمية.

وفي نفس الوقت احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والسابع والعشرين عالمياً على نفس المؤشر من حيث الترتيب العام، متفوقة على مدن مثل بوسطن وسان فرانسيسكو وبرشلونة وتورنتو وموسكو. وفي نفس المؤشر، جاءت أبوظبي ضمن أفضل 25 مدينة في العالم من حيث التوقعات المستقبلية، حيث احتلت المركز العشرين على نفس المؤشر، متفوقةً على برلين وفانكوفر وكوبنهاغن وزيوريخ. واحتفظت نيويورك ولندن وباريس بالمراكز الثلاثة الأولى على المؤشر، كما كانت طوال السنوات العشر الماضية، وحلّت طوكيو وهونغ كونغ في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

ويقيس المؤشر معدل أداء المدن العالمية والتوقعات المستقبلية لها وأكثر هذه المدن احتمالاً للتطور والنمو في المستقبل.