4.45 مليارات زيادة في رؤوس أموال 10 شركات مساهمة

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن موافقتها على زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة عامة مسجلة محلية بقيمة 4.45 مليارات درهم خلال 2018.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2018، أنها وافقت على زيادة رؤوس أموال عدد 9 شركات مساهمة عامة عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة 4.27 مليارات درهم، وشركة واحدة هي «بنك الفجيرة» عن طريق تحويل سندات بقيمة إجمالية للزيادة بلغت 175.4 مليون درهم.

وبحسب البيانات، كانت الزيادة الأكبر من نصيب «بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.64 مليار درهم، ثم «البنك العربي المتحد» بمقدار 687.5 مليون درهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» 464 مليون درهم، و«مصرف عجمان» 419.6 مليون درهم و«مصرف الهلال» 410 ملايين درهم، و«الخليج للملاحة» 367.5 مليون درهم.

وذكرت الهيئة أن هناك 3 شركات أقرت تخفيض رأس المال العام الماضي بمقدار 582.27 مليون درهم، موزعة على كل من: «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي الجزء غير المدفوع من رأس المال بمقدار 90 مليون درهم، و«مصرف دبي» بمقدار 436.37 مليون درهم لإطفاء خسائر متراكمة، و«إسمنت رأس الخيمة» عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يوازي أسهم الخزينة غير المباعة بمقدار 55.9 مليون درهم.

يذكر أن عدد شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة يبلغ نحو 168 شركة، منها 112 شركة مدرجة و56 شركة غير مدرجة تتوزع بواقع 63 شركة في سوق أبوظبي المالي و49 شركة في سوق دبي.