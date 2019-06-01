«الحزام والطريق» تعزز تدفق السياحة الصينية إلى دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

شهدت دبي ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد السياح الصينيين الوافدين خلال السنوات الأخيرة على خلفية إعلان الإمارات منح المواطنين الصينيين تأشيرات دخول للدولة عند الوصول وفقاً لتقرير حديث نشرته صحيفة «جلوبال تايمز»، فيما تعزز مبادرة الحزام والطريق مكانة الإمارة وجهة للسياحة من الصين ودول شرق آسيا.

ووفقاً لبيانات أحد مكاتب السياحة المحلي، ارتفع عدد السياح الصينيين الذين زاروا دبي عام 2018 إلى 875 ألفاً، بزيادة سنوية 12%. وتعد الصين رابع أكبر مصدر للزوار، بعد الهند بأكثر من مليوني زائر.

وأضاف تقرير الصحيفة الصينية أنه سعياً لجذب السياح الصينيين على نحو أفضل، أقامت دبي شراكات استراتيجية مع علامات تجارية مثل «هواوي» و«تنسينت» و«علي بابا» وتطبيق Ctrip لإطلاق خدمات رقمية لتعزيز التجربة السياحية للسائحين الصينيين في المدينة.