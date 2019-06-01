ارتفاع مبيعات التجزئة في المنطقة خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

كشفت «كريتيو» عن ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن مبيعات التجزئة على الإنترنت شهدت هي الأخرى معدلات متنامية مبكراً خلال الشهر الكريم.

وقالت الشركة في تحليل لها إن مبيعات رمضان بدأت في الارتفاع مبكراً مقارنة بالعام السابق، أي حوالي 3 أسابيع قبل بدء شهر رمضان المبارك، وارتفعت بنسبة 106٪ بحلول الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك.

تسوق

وقال ميكيله إيوتسو، المدير العام لدى كريتيو في الشرق الأوسط وأفريقيا: نحن، في كريتيو، نعمل مع أكثر من 18000 عميل وآلاف الناشرين نتشارك معهم حقائق لأكثر من 1.9 مليار متسوق نشط شهرياً فيما يتعلق بعمليات البحث والتصفح والشراء عبر الإنترنت. وأجرت الشركة تحليلاً لكمية هائلة من البيانات من أجل فهم كيفية تغيير سلوك المستهلك خلال شهر رمضان الكريم في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات والسعودية.

وذكر التحليل أن الهواتف المحمولة تعد الأداة الأكثر استخداماً لإجراء حجوزات السفر خلال شهر رمضان المبارك في منطقة الشرق الأوسط، وازدادت حصة الهاتف المحمول الأسبوعية في الحجوزات بشكل مطرد بنسبة 47٪ خلال عيد الفطر المبارك؛ بينما سجلت حصة المحمول من الحجوزات ما نسبته 45 ٪ وما فوق لمدة أسبوعين أيضاً.

وخلال الشهر الكريم، فإن زيادة استخدام أجهزة المحمول سوف تساعد على زيادة معدل المبيعات عبر التطبيقات. وتماشياً مع الارتفاع الكبير في مبيعات التجزئة خلال شهر رمضان المبارك، شهدنا طفرة في المبيعات عبر التطبيقات بنسبة 79٪ بمنطقة الشرق الأوسط في العام 2018. وتشير الزيادة الكبيرة إلى أنه قد يلجأ المستهلكون للشراء عبر التطبيقات في حال توفير تجارب تسوق سهلة ومريحة.

حجوزات

وتحدث معظم الحجوزات، في منطقة الشرق الأوسطـ، بعد انتهاء شهر رمضان الكريم. وشهدنا، خلال هذه الفترة، نسبة زيادة تقدر بـ 51 ٪ على صعيد زيارة مواقع حجوزات السفر الإلكترونية. وفي 2018، بقيت نسبة حجوزات السفر عند نسبة 35 ٪ أو ما يزيد على ذلك نوعاً ما خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر المعظم.

ورغم انخفاض نشاط المستهلك خلال عيد الفطر السعيد، فقد شهدنا زيادة في زيارة مواقع حجوزات السفر الإلكترونية تصل إلى ما يزيد على 105٪، وارتفعت الحجوزات إلى ما يزيد على 63٪ في الأيام التالية.

وخلص التحليل إلى بعض النصائح منها أنه يجب على تجار التجزئة وكبار اللاعبين في قطاع السفر أن يضعوا هذه الاتجاهات في الاعتبار لتحقيق أقصى استفادة من جهودهم الإعلانية خلال شهر رمضان المبارك.